Левые повороты во Владимире ликвидируют с ведомственной избирательностью

Закрытие левых поворотов на основных магистралях Владимира порождает все больше недовольства местных водителей. В соцсетях они оставляют гневные посты. И простые пешеходы, кстати, с ними солидарны. Но ликвидация «левых» имеет странную тенденцию: к школам и другим соцучреждениям, к жилым домам их закрывают, а к административным зданиям — сохраняют. Порой даже открывают новые.

Вот левый поворот

Как только ЦУГД начал наносить разметку по дорогам Владимира, так стали видны серьезные изменения в схеме движения по магистральным улицам. В мэрии уверяют, что делают это для большей безопасности участников дорожного движения. Но налицо избирательность в подходах.

Например, неожиданно на Октябрьском проспекте появился левый поворот в сторону здания управления ФСБ. При этом по соседству запретили повороты, ведущие к поликлинике и школе. Речь об улице Горького, с которой раньше было можно, а теперь нельзя повернуть к медучреждениям и жилому кварталу на Токарева и Студенческой.

Ликвидировали поворот и к школе № 22 на Дзержинского.

— Самое смешное, что у «белого дома» и к управлениям администрации города нет сплошной линии, им ведь неудобно будет. А у прокуратуры вообще светофор поставили. На Дзержинского убрали два левых поворота и убрали на перекрестке знак «Разворот запрещен». Мне интересно, кто-то из администрации готов там разворачиваться? Там вечные потоки, через две полосы попробуй развернись. Такие машины будут создавать всем помехи! Зачем это делают? У нас маленький город, не надо провоцировать пробки! — возмущаются водители.

На Верхней Дуброве и проспекте Ленина закрыли повороты к почте, школе, жилым домам. Водители вынуждены разворачиваться на оживленных перекрестках, создавая помехи основным потокам транспорта, следующим в прямом направлении.

А на улице Чайковского отменили сразу два поворота, оставив один, прямо у пешеходного перехода, что рядом с детским городком.

Пешеходам неудобно

Не только водителям неудобно – пешеходам тоже. Они вносят свои «пять копеек» в копилку негативных комментариев в соцсетях.

— Закрыли пешеходные переходы в Юрьевце, на Содышке. В администрации нужна отдельная структура для дорожного планирования. Не умеют там использовать островки безопасности и лежачие полицейские. На всех островках знаки и столбы таких размеров, что закрывают собой пешеходов. А ведь нужно строить еще и не пешеходные островки. Они нужны для автоматического распределения потоков и организации бессветофорных съездов, — пишут наиболее «продвинутые» пешеходы.

Самое интересное, что мэрия обращалась к специалистам в сфере дорожного планирования. В прошлом году была разработана комплексная схема по организации дорожного движения. Там есть множество предложений по внедрению односторонних потоков, по устройству выделенных полос общественному транспорту, светофоров на опасных перекрестках и т.п.

Но воплощения в жизни это почти не нашло. Все мероприятия требуют финансирования, а администрация постоянно сетует на растущий дефицит бюджета. В нынешнем году мэрия уже взяла бюджетный кредит у области на сумму 212 миллионов рублей. Сегодня общая сумма долга администрации города — почти миллиард рублей.