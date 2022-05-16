Легенды бокса Николай Валуев и Олег Саитов поддержали владимирских спортсменов

Лучшие боксеры страны собрались в Суздале. Поддержать спортсменов на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет приехали почетные гости: чемпион мира среди профессионалов Николай Валуев, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Олег Саитов, а также глава региона Александр Авдеев.

Именитые борцы посмотрели поединки юниоров и дали совет владимирской сборной: «Главное, не пропускать удар!».

Болеем за наших!

Отборочные поединки среди лучших боксеров проходят на двух рингах «Суздаль Арены». У сборной Владимирской области – 13 спортсменов и хорошие шансы на победу.

— Я не первый раз приезжаю во Владимирскую область, бывал в разных городах области, там, где тренируются владимирские боксеры, видел уровень ребят, их подготовку и уверен, что в финалах мы обязательно будем болеть за владимирцев, — подчеркнул Николай Валуев. – Да, участие в соревнованиях такого уровня – это уже рост для спортсменов, уже опыт и шаг вперед. Думаю, что среди сегодняшних участников обязательно есть те, кто через несколько лет будет занимать высшие ступени на пьедесталах всероссийских и международных чемпионатов.

Финал впереди

Всего же в соревнованиях принимают участие 321 спортсмен из 8 округов Российской Федерации, 60 регионов страны. К нам приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Сибирского, Северо-Западного, Северокавказского, Дальневосточного, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Финальные бои пройдут в Суздале 21 мая, имена финалистов мы узнаем в течение недели.

Соревнования продлятся до 22 мая.

Справка. Во Владимирской области боксом занимается более 5900 спортсменов. Подготовку боксёров в регионе осуществляют 80 высокопрофессиональных штатных тренеров. С 2014 года открыта областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу. В СШОР по боксу открыты 10 отделений, расположенных в городских округах и муниципальных районах. Ежегодно от 8 до 13 спортсменов, представляющих Владимирскую область, входят в основной и резервный составы сборных команд Российской Федерации по боксу в различных возрастных группах.