Ковидные койки сохранят на случай прихода стелс-омикрона

Все медицинские учреждения Владимирской области возвращаются к привычному режиму работы. Повсеместно возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Но врио вице-губернатор Константин Баранов считает, что бдительность терять нельзя. Возможен приход стелс-омикрона — разновидности одноименного штамма.

Зараза на подходе

Тему здравоохранения обсудили депутаты Законодательного Собрания области. В частности, рассмотрели итоги мониторинга качества оказания медпомощи и ситуацию с заболеваемостью ковидом в области.

Ежедневно департамент здравоохранения регистрирует не более 40 случаев этого заболевания. Но расслабляться рано.

Приход стелс-омикрона в область прогнозируют через один-два месяца.

— Я бы оставил небольшой запас коек, чтобы оперативно развернуть ковидный госпиталь, — поделился мнением врио заместителя губернатора Константин Баранов, курирующий медицину. — Стелс-омикрон имеет много осложнений, поэтому надо оставаться бдительными.

Оценка медицины

Что же касается качества работы медучреждений. Оценку давали сами жители области. Результаты в целом хорошие. Опросили пациентов 34-х медорганизаций, 18 из них были государственными, остальные частные. Анкетирование проводили среди пациентов амбулаторий и стационаров. 87% опрошенных всем довольны.

По всем параметрам лидером стал Муромский родильный дом – получил 98% позитивных оценок от опрошенных. Наименьшее количество баллов — у Александровской детской районной больницы. Но все равно удовлетворенность пациентов высока – 76%.

— Недостатки тоже отмечены: по своевременности и доступности оказания помощи. Особенно для инвалидов с ограничениями по зрению и слуху. Все новые учреждения и существующие после капремонта и дооснащения оборудованы всем необходимым. У нас есть план по ремонту на ближайшие три года. Нужно расширять дверные проемы, строить пандусы. Пока покупаем сменные коляски для инвалидов, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ, — пояснил Константин Баранов.

Также депутаты обсудили возможность проезда легковушек на территорию медучреждений. Константин Баранов считает, что нужно в ближайшее время оборудовать стоянки для инвалидов, а также обязательно пускать на территорию родителей с маленькими детьми и машины с пациентами с ограничениями движения.