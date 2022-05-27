Контракт дороги из загородной части до центра Владимира выставили на торги

Разработку проекта важнейшей для Владимира дороги выставили на торги. Дорога свяжет микрорайоны Лунево и Заклязьменский с центром города — площадью Фрунзе. Проект нужно сделать до конца сентября нынешнего года. После чего, понимая объём затрат, Владимирская область подаст заявку в федеральные ведомства на финансирование.

Планы не изменили

Если дорогу построят, она решит старую проблему Владимира — избавит от перегруженности транспортные потоки, идущие из южной части региона в областной центр. В том числе в городе появится еще один мост через Клязьму.

Документ по планировке территории для реализации нового проекта мэрия Владимира разместила у себя на сайте несколько месяцев назад. А теперь выделила 4,1 миллион рублей на разработку проекта и изыскательские работы.

Зона проведения исследования — 21 гектар лесов, полей и жилой застройки.

В документации указали ту же схему, что уже фигурирует на сайте мэрии. В ней также есть красные линии по охранным зонам: природного ландшафта, санитарной у клязьменского водозабора, инженерных коммуникаций и т.д.

— Разумеется, следует понимать, что крайне необходимый городу второй автомобильный мост через Клязьму будет построен не в одночасье. Подготовка проекта планировки территории — первый этап большого, но неизбежного пути, предшествующий основному проектированию, поиску источников финансирования и масштабному строительству, — философски предупреждала пресс-служба горадминистрации еще в феврале.

Поэтому в первый этап проекта вошёл только загородный отрезок. Без моста. Хотя от подрядчика требуют найти место размещения пересечения с железнодорожными путями, места расположения сооружений, подземных и надземных коммуникаций железной дорог.

Успеть до принятия бюджета

Планируемая протяженность дороги, указанная на торгах, до 3,5 километров. Ранее в управлении архитектуры и строительства говорили, что дорога с мостом через Клязьму учтена в последней версии генплана развития города. Причем уже в новом варианте, с выходом у хлебокомбината, а не у ТЭЦ, как планировали.

Новая дорога соединится с Лыбедской магистралью у площади Фрунзе.

Если проект подготовят вовремя, то есть шанс попасть в федеральный бюджет будущего года. Как раз весной 2023-го закончат строительство Рпенского проезда, а зимой и платного автобана М-12 в пределах Владимира.

Таким образом, освободятся подрядчики и техника. Можно будет думать о дальнейшем развитии дорожной инфраструктуры региона.