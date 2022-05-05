Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Промэкспорт – СМ» на действия заказчика – ГУП ВО «ДСУ-3» при проведении закупки на поставку ГСМ признана необоснованной

Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрена жалоба ООО «Промэкспорт – СМ» на действия заказчика – ГУП ВО «ДСУ-3» при проведении закупки на поставку ГСМ.

Заявитель указывает на нарушение действующего законодательства при формировании документации закупки, а именно указание на конкретные товарные знаки поставляемого товара, отсутствие мотивированного обоснования невозможности поставки эквивалента.

Жалоба Комиссией Владимирского УФАС России была рассмотрена по существу в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела жалоба признана необоснованной, принято решение не выдавать предписание об устранении допущенных нарушений.

«Владимирское УФАС России»