Комиссией Владимирского УФАС России прекращено рассмотрение жалобы ООО «Теза-строй» на действия ОООО«Владимиртеплогаз» при проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области находилась на рассмотрении жалоба ООО «Теза-строй» на действия заказчика и организатора закупки – Общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», на положения конкурсной документации при проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ (ПСД+СМР) по мероприятию «Реконструкция котельной г. Муром ул. Московская, д. 47, установленной мощностью 12 МВт».

В связи с отзывом жалобы заявителем рассмотрение возбужденного дела прекращено.

«Владимирское УФАС России»