Кольцевой экологический маршрут откроют в парке «Дружба»

Кольцевой экологический маршрут откроется во владимирском парке «Дружба» на следующей неделе, 18 мая. Это произойдёт в рамках международной природоохранной акции «Марш парков». Мероприятий будет много, и принять в них участие могут все желающие. Например, владимирцев приглашают навести порядок в парке, убрав там мелкий бытовой мусор и сухие ветки. Начало — в 10 часов утра

Справка. Присоединиться к акции можно на территории лугопарка (место старта «Лыжни России»). Контактная информация по телефону: 8-904-594-94-32, Роганкова Алёна Михайловна. Организаторы акции — региональная Дирекция особо охраняемых природных территорий и Департамент природопользования и охраны окружающей среды области.

Зелёная тропа

Расправившись с мусором, можно будет прогуляться по кольцевому экологическому маршруту «Тропа Дружбы». Это экотропа, оборудованная информационными стендами, рассказывающими о биоценозе дубравы, о птицах лесопарка, его травах и насекомых.

Маршрут начинается от центрального входа в лесопарковую зону и проходит по ключевым ландшафтам парка. Он захватывает и интереснейшее место лесопарка — владимирский дендрарий. Там растёт множество интересных растений, в том числе — краснокнижные.

Длина экологической тропы — шесть километров.

Экологический маршрут «Тропа Дружбы» будет общедоступным и всесезонным. Он хорош и для организованных групп школьников, и для простых горожан. Мало того, преодолеть его можно и пешком, и на лыжах (зимой, конечно), и на велосипедах. На стенде будет обозначен QR-код для скачивания схемы экомаршрута.

Есть ещё варианты

Вообще-то акция «Марш парков» (официальное название — Дни заповедников и национальных парков) обычно проводится в апреле, в двадцатых числах. Но в этом году зима долго не сдавала свои позиции, и в урочное время ещё лежал снег.

И всё же — лучше поздно, чем никогда. Пусть во многих уголках мира люди массово вышли в леса, парки, скверы и особо охраняемые природные территории ещё месяц назад, мы выйдем, когда нам удобнее.

Справка. Акция «Марш парков» во Владимирской области проводится уже семь лет. К ней традиционно присоединяются такие организации как: Владимирский филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Владимирское региональное управление ООО «Лукойл – Волганефтепродукт», одно из отделений МЧС России по Владимирской области, Спортивная школа олимпийского резерва по спортивному ориентированию, Спортивная школа олимпийского резерва №3 по лыжным гонкам и биатлону имени А.А. Прокуророва, Владимирский филиал РАНХиГС и другие.

Кстати, на следующей неделе действо в «Дружбе» будет не единственной экологической акцией. 16 мая добровольцев приглашают поучаствовать в очистке от мусора Улыбышевских карьеров. Начало — в 12 часов. Въезд к карьерам с автодороги Владимир – Радужный напротив кладбища «Высоково». На грунтовой дороге необходимо повернуть налево вдоль береговой линии карьеров до места с установленным столиком. Контактный телефон организаторов: 8 (960) 722-72-37.