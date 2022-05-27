Каждый гектар должен приносить деньги в экономику

Во Владимирской области активизируется работа по возвращению земель сельхозназначения в полезный оборот. Направлений здесь два. Первый — стимулирование тружеников, поднимающих залежи. Второй — наказание нерадивых собственников вплоть до изъятия у них участков. На днях такой случай произошёл в Петушинском районе: по решению суда землю отобрали.

Применили меры

Факты неиспользования двух земельных участков общей площадью 23,6 га в Петушинском районе выявили ещё пять лет назад, сообщило региональное управление Россельхознадзора. С тех пор проверки проходили не раз — ситуация не изменилась.

— Правообладателю неоднократно выносили предписания об устранении выявленных нарушений, которые так и не были устранены. Участки не использовались гражданином в сельскохозяйственных целях, вследствие чего полностью заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, — описали картину сотрудники надзорного ведомства.

Собственника неоднократно привлекали к ответственности и штрафовали.

В минувшем феврале Россельхознадзор направил областному департаменту имущественных и земельных отношений административные дела. И попросил инициировать процедуру принудительного изъятия земли. Что и было сделано.

Департамент обратился с иском в Петушинский районный суд, а тот постановил изъять неиспользуемые земельные участки сельхозназначения. Их продадут их с торгов в соответствии с кадастровой стоимостью.

Возвращение земли

Сайт Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям практически еженедельно даёт сообщения о проверках в нашем регионе. Выявляются недобросовестные собственники, факты зарастания или захламления земель сельхозназначения. А наступит жара — эти участки будут гореть, и огнь начнёт подступать к сёлам и деревням. Такое наблюдается каждый год.

Мало того, что земля не даёт отдачу — ту, которую могла бы давать, мало того, что она теряет плодородие, так она ещё и представляет потенциальную опасность. И каждый год, упущенный сейчас, наращивает убытки для будущих собственников, которые придут на эти участки, поскольку вводить в оборот залежи — дело крайне затратное. И так же наносит ущерб государству.

Поддержка АПК Владимирской области на 2022 год составит 1 млрд 850 млн рублей.

Часть средств, направленных на поддержку АПК, идёт на стимулирование хозяйств, которые поднимают прежде брошенные земли, дают им «вторую жизнь». На самом деле компенсация эта в настоящий момент небольшая. Для эффективности её нужно увеличить в разы.

Но. Что же получается? Сейчас нерадивые собственники, скупившие земли не с целью работы на них, а с целью перепродажи (в том числе изменив назначение), чаще всего не несут за это серьёзной ответственности. Штрафы в масштабах вопроса — незначительные. А государство потом вынужденно платить тем, кто будет эти земли осваивать. Разве это логично?

Разве логично, что кустарниками и деревьями зарастают не только бедные почвы, но и плодороднейшее Ополье — земли Суздальского района, например. Причем абсолютно понятно, что нынешние хозяева участков обрабатывать их не будут, поскольку даже живут они на «постоянке» за границей.

В то же время те, кто хотят работать на земле, не могут купить эти наделы — они им не по карману. А те, что по карману, либо представляют собой неудоби, либо лишены коммуникаций — элементарных подъездных путей, например.

Два последних года в отношении нерадивых собственников проверки были, по сути, свёрнуты из-за пандемии. Но сейчас эта работа активизируется. И на уровне руководства области есть понимание того, что давно назревший вопрос надо решать.

— То, что находятся новые собственники земли, готовые её обрабатывать, это благо, — отметил глава региона Александр Авдеев во время рабочей поездки на предприятия АПК Вязниковского района. — И мы, конечно, будем их стимулировать. Вместе с тем, как только закончится введённый на время пандемии запрет на проверки, начнём активно работать с собственниками, не использующими свои наделы по назначению. Каждый гектар области должен приносить деньги в экономику. Наша задача — вернуть земли сельхозназначения в оборот.

Правовые возможности для этого есть. Есть и правоприменительная практика, судя по информации управления Россельхознадзора. Просто нужно её расширять.