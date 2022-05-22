Каждое утро в детских лагерях будут начинать с гимна страны   

В начале июня во Владимирской области начнут первую смену 346 лагерей дневного пребывания. Большая часть откроется на базе школ. Во всех запускается новая программа воспитания — патриотическая. Утро будет начинаться с гимна страны.

«Большая перемена»

В столетний юбилей пионерии многие вспомнили «Пионерскую зорьку» в утреннем эфире и побудку звуками горна в лагерях. Труба зовет, все выбегают из домиков на улицу, строятся на площадке. Общий сбор. Барабан, вынос знамени. Речевки, песни, зарядки. И далее по расписанию.

Этим летом зеркального повторения прошлых традиций не будет. Пока все ждут, в каком виде произойдёт реинкарнация пионерской организации, которую на федеральном уровне планируют создать. Правда, под другим названием — «Большая перемена».

Ну, а пока «Большой перемены» нет, в школах и лагерях возродили патриотическое воспитание, исходя из директив Министерства образования РФ. Те базируются на проверенных вещах.

Каждое утро в лагере будет звучать гимн.

К концу смены, надо полагать, дети будут знать гимн России лучше пап и мам. Большая часть родителей помнит еще советский вариант этой торжественной песни.

Светлана Болтунова, директор департамента образования администрации Владимирской области:

В этом году каждый лагерь будет реализовывать программу воспитания. Она была разработана Министерством просвещения.

Она направлена нами во все муниципалитеты.

Серьезное внимание уделено государственной символике. Это исполнение гимна, поднятие флага.

Знакомство с гербом, знакомство с историей нашего государства. Запланированы дни совместных действий. В каждом лагере будут проводиться мероприятия, посвященные дню России, дню российского флага, дню русского языка.

Это будут единые даты, их впишут в общую канву воспитательной работы.

Плюс культура

В школьных лагерях традиционно организуют и богатую культурную программу. Все музеи, кинотеатры, парки открыты и предлагают множество интересных мероприятий. В том числе по «Пушкинской карте», которой молодой человек может расплатиться за билет: лимит на 2022 год – пять тысяч рублей.

В школьных лагерях смена длится 21 день. Работающие родители платят 20% от стоимости — не больше 3 тысяч рублей. Но это только за питание и нахождение в лагере. Мероприятия оплачиваются по отдельной ведомости. Это еще плюсом примерно полторы тысячи.

Школьные лагеря привлекают тех родителей, кто пока не готов отпускать своих детей в загородные лагеря с ночевкой. Как правило, возраст отдыхающих в лагерях дневного пребывания — 7-10 лет.

Ранее «Призыв» рассказывал о подготовки к открытию загородных лагерей отдыха. Три смены проведут 27 лагерей.