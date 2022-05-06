Камешковский район получил шесть новых автобусов

Камешковскому району передали шесть новых автобусов для пассажирских перевозок. Новый транспорт позволит существенно улучшить качество обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов, уверены областные власти. Именно из региональной казны заплатили за технику. Стоимость автобусов — 38 миллионов рублей.

Обновили автопарк

Средства на покупку транспорта, а это более 36 миллионов рублей, выделили из областного бюджета. Ещё два миллиона добавил местный бюджет. На эти деньги через аукцион приобрели четыре автобуса «ГАЗель Некст» и два «ПАЗа».

В каждой «ГАЗеле» оборудовано 22 места, в «ПАЗе» — 47.

Новые автобусы вскоре заменят старую или отслужившую технику в Камешковском АТП, сообщили в администрации района. Каждый день предприятие выпускает на городские и пригородные линии шесть машин: два автобуса среднего класса и четыре автобуса малого класса. Новые автобусы станут огромным подспорьем в работе.

Среди прочих плюсов новой техники: она оборудована климат-контролем, кондиционерами, автоматическими дверьми, а также выдвижными порогами.

В торжественной обстановке

Торжественная передача транспорта для ОАО «Камешковское АТП» состоялась накануне на площади имени Ленина в Камешково.

— Глава региона Александр Авдеев к приоритетным относит вопросы транспортного обслуживания пассажиров, безопасности на дорогах. Поэтому по его поручению выделены денежные средства на приобретение 39 единиц подвижного состава. 6 из них мы передали сегодня Камешковскому району, — сообщил на присутствовавший на мероприятии врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.

Справка. Общая протяжённость маршрутной сети в Камешковском районе 410 км. Из них 287 км — автобусные маршруты, заказчиком перевозок по которым является районная администрация. Ещё по четырем межмуниципальным маршрутам («Камешково — Ковров», «Камешково — Тереховицы — Владимир», «Камешково — Патакино — Владимир» и «Ковров — Камешково — Суздаль») заказчик — департамент транспорта и дорожного хозяйства области.

Всего в текущем году субсидии из областного бюджета на сумму 300 миллионов рублей на приобретение новых автобусов и троллейбусов предусмотрены восьми муниципальным образованиям: Коврову, Мурому, а также Гороховецкому, Камешковскому, Ковровскому, Меленковскому, Селивановскому и Суздальскому районам.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрии Владимира все-таки удалось купить 14 автобусов для города. Торги удалось провести с четвертой попытки. Технику поставят в областной центр к лету.