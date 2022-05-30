Как изменится законодательство в июне 2022 года

Прошла весна, настало лето, и помимо смены времен года это означает также изменение законодательства: как и погода, процесс закрепления новых «правил игры» перманентен и влияет на каждого. В июне в нашей стране вступит в силу целый ряд нормативных актов, в том числе логично довершающий построение «вертикали власти». О новациях в своем Телеграм-канале рассказал спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

Единая власть

Новый федеральный закон называется «О единой системе публичной власти в РФ». Он приводит к единообразию всю систему действующей власти от Москвы до самых до окраин. Если до последнего времени регионы сами решали, как называется должность первого лица в данном субъекте РФ, каков период его полномочий и полномочий местных депутатов, то теперь такую вариативность упразднили.

Закон устанавливает 5-летний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором, или главой региона. Один губернаторский срок также составит пять лет.

— Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти — исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления, — отметил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Индексация выплат

С 1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 10 %. Ранее, 1 января, страховые пенсии неработающих пенсионеров уже индексировали на 8,6%.

Увеличение прожиточного минимума приведет к росту ряда пособий и выплат, которые устанавливаются исходя из его размера.

Адресная социальная помощь

Не нужно спрашивать и искать: государство теперь само будет информировать граждан о том, что они могут получить положенные льготы и пособия. Всю необходимую информацию для назначения пособия возьмут из Единой государственной системы социального обеспечения с согласия граждан.

— Согласно закону, государство будет информировать граждан о возможности получения льгот и пособий, на которые они имеют право. Гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление, — отметил Вячеслав Володин.

Паспорт болельщика

Продавать билеты на спортивные мероприятия будут при наличии паспорта болельщика. Список таких мероприятий устанавливает Правительство.

Гражданин сможет направить заявление на оформление паспорта болельщика через портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче могут, например, если болельщик нарушал общественный порядок на спортивных мероприятиях. Решение об отказе можно обжаловать в суде.

Меры против лесных пожаров

Законодатели значительно усилили ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повышаются в 15–20 раз, для юрлиц — в два–три раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности, если это повлечет возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, составит 2 миллиона рублей.

Госрегистрация недвижимости

Новый закон регламентирует действия МФЦ при получении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав и прилагаемых к нему на бумажном носителе документов. Электронные образцы документов также уравниваются в силе с бумажными аналогами, и исключается возможность подачи заявления о кадастровом учете или регистрации права по почте.

Ужесточение контроля оборота оружия

В частности, увеличивается с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций.