К главе региона на личный приём люди обратились с общественными просьбами

Личный приём граждан руководителем региона стал делом регулярным. На очередной записались жители Владимира и Петушинского района. Причем владимирцы обратились к Александру Авдееву с общественными просьбами — по благоустройству. В одном случае фигурировал сквер, в другом — дорога.

Сквер и дорога

Сквер — который Курсантский, на улице Труда. Торцом выходит на здание Владимирского юридического института. Правда, там находится внебюджетный факультет, где учатся не курсанты, а слушатели, поэтому сквер логичнее было бы назвать «слушательским», но, во-первых, Курсантский звучит красивее, а во-вторых, кто ж будет вникать в такие тонкости? Тем более что дело не в названии, а в состоянии самого сквера.

Оно неплохое — это состояние. Дорожки ровные, деревья весной побеленные, скамейки, порядок, курсанты (на сей раз точно курсанты, а не слушатели) наводят чистоту. Ходят мамочки с колясками. Всё, в общем, чинно.

— Кое-что уже сделано: свет, площадка для выгула собак, детская площадка, — согласилась местная жительница Ольга С., которая и обратилась к главе региона. — Но необходимо продолжить благоустройство.

Кто бы спорил! Всё-таки сквер находится в густонаселённом районе. Рядом, кроме института, вечерняя школа. И глава города Андрей Шохин, оперативно вышедший на связь с Александром Авдеевым, подтвердил, что благоустройство сквера у мэрии в планах, асфальт на дорожках поменяют и бордюры заменят — всё сделают.

Врио губернатора поручил завершить работы до 1 сентября текущего года.

Ещё один владимирец Роман К. говорил о необходимости отремонтировать дорогу на улице Вознесенской. Это самый центр города. Южнее драмтеатра. Путь лежит к храму и парк-отелю «Вознесенская слобода». А дорожное покрытие разбито, тротуары полуразрушены.

— Этот ремонт нужен и местным жителям, и туристам. Сейчас люди вынуждены идти прямо по дороге, — привела аргументы Романа пресс-служба областной администрации.

И тут глава города не сплоховал. Сказал, что ремонт объекта — давно в планах. В нынешнем же сезоне и проведут. И раньше бы сделали, да откладывали: там электросети требовалось перенести. Их вот сейчас переносят, а как перенесут, так и к дороге приступят.

Ремонт проезжей части запланирован на площади 2,5 тысяч кв. метров.

Узнав, что пешеходная зона планируется в асфальтовом исполнении, Александр Авдеев предложил другой вариант.

— Давайте сделаем тротуар в плитке, — сказал он, — это эстетичнее и больше соответствует туристическому городу. Эту улицу нельзя рассматривать как рядовой жилой сектор. Необходимы более интересные решения.

«Голубое топливо» для Красного Луча

Житель деревни Красный Луч Петушинского района Владимир Р. обратился с просьбой газифицировать этот населённый пункт.

— Деревня у нас большая, перспективная, в ней 155 домовладений. Ещё несколько лет назад было две улицы, теперь уже пять. Постоянно живёт 40 человек, в летний сезон приезжает очень много дачников. Более 100 домов хотят газифицироваться. Это и удобно, и выгодно, — объяснил делегат.

Красный луч находится в 17 километрах северо-западнее города Покров.

Рядом с деревней — платформа «168-й километр» Горьковской железной дороги. Хорошее место. Можно сказать, Подмосковье, хотя и не ближнее. Неудивительно, что населённый пункт растёт.

Александр Авдеев поручил департаменту ЖКХ отработать вопрос, чтобы уже в этом году газопровод спроектировали. А в следующем — построили. Для газификации деревни необходимо построить газопровод высокого давления и распределительные сети общей протяженностью 2,9 км.

— Сейчас необходимо созвать сход, чтобы жители могли выдвинуть свои предложения по трассировке и понять, как подготовиться, что необходимо сделать к пуску газа, — объяснил глава региона.

Кстати, раньше название деревни было — Лачуги. В 1960-е, видимо, решили, что звучит это непрезентабельно, и переиначили её в Красный Луч. А если туда придут все блага цивилизации, да ещё появится что-нибудь перспективное, можно будет подумать над новым именем, отражающим стремление к прогрессу и развитию.