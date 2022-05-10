Изменили контракты строителям трех самых важных объектов во Владимире 

Администрация Владимира заключит допсоглашения с подрядчиками строительства трех важных в городе объектов — Рпенского проезда и двух яслей — на Тихонравова и Центральной. Это позволит выделить больше бюджетного финансирования и стало быть, быстрее сдать и дорогу, и садики.

Создали условия

Три названных объекта возводятся по нацпроектам и имеют федеральное финансирование. Сорвать или затянуть с ними нельзя ни в коем случае. Но ситуация сложная: цены меняются, подрядчики рискуют не уложиться в отведенные сметы. Чтобы этого избежать, город создает для них более благоприятные условия контрактов.

Три постановления разрешили изменить условия контрактов.

— Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ГУП «ДСУ-3» от 18.11.2020 на выполнение работ по объекту «Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире», установив аванс в размере 30%, что составляет 628,4 миллионов рублей. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта с ООО «ОлРАЙТ» от 25.03.2021 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Дошкольное учреждение (ясли-сад) на 108 мест на территории микрорайона Коммунар г. Владимира», установив аванс в размере 30%, что составляет 24,6 миллионов рублей, — говорится в постановлениях администрации, опубликованных на сайте муниципалитета.

О том, что строительство двух детских садов на улице Центральной в Коммунаре и на Тихонравова в 8ЮЗ снова подорожало, «Призыв» сообщал чуть ранее. В марте были внесены изменения в проектно-сметную документацию.

Как только администрация получила положительную государственную экспертизу от «Владоблгосэкспертиза», так сразу подрядчик получил дополнительные средства. На стройплощадках мгновенно стало оживленнее. На прилегающей территории начались работы по выравниванию грунта, стали завозить строительные материалы.

— Повышение аванса с 10 до 30% позволит закупить дополнительное оборудование и строительные материалы, чтобы в сроки завершить работы на объектах. Все корректировки согласованы с федеральными и областными структурами, — заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович.

В каждом из садиков откроют по три ясельных группы. Предполагается, что их будут посещать детки от года до трех лет.

Работы на дороге

Строительство Рпенского проезда тоже активизировалось. Подрядчик, госкомпания «ДСУ-3» закупила необходимое оборудование и материалы, на стройплощадке техника и люди трудятся даже в выходные.

На стройплощадке техника и рабочие трудятся и в выходные. На Почаевской перекладывают инженерные сети, строят подпорные стены и опоры для моста. На Красносельской разравнивают грунт под основание дороги. Новые трубы коммуникаций здесь уже проложены. Осталось демонтировать старые.

Напомним, что по проекту движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону. На всем протяжении магистрали предусмотрели тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофора, поставят два остановочных пункта — по одному в каждую сторону.

Запустить движение по Рпенскому проезду планируют летом следующего года.