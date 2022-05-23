Иван Грозный избавил Недрюевку от налогов. Александр Авдеев гарантировал поддержку   

Глава региона посетил Александровскую птицефабрику
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Сельское хозяйство в нынешних условиях — сектор стратегический. Двадцать три года назад, пережив дефолт, Россия избавилась от «ножек Буша», сейчас ей предстоит заместить множество импортных продуктов своими. Как по Ницше: «Всё, что не убивает, делает сильнее». В тенденции к продовольственной самостоятельности важнейшая отрасль — птицеводство. Глава региона Александр Авдеев посетил одно из предприятий этой отрасли — Александровскую птицефабрику в деревне Недюревка.

История и современность

За год — с апреля 2021-го по нынешний апрель — во Владимирской области поголовье всех видов скота и птицы увеличилось, утверждает Владимирстат. В целом, правда, рост невысок — 1,9% (причём по каким-то видам животных убыль), но если брать исключительно сельхозпредприятия, то там плюсы везде, причём самый значительный в птицеводстве — на 5,1%.

В хозяйствах Владимирской области поголовье птиц — почти 3,8 миллиона.

Александровская птицефабрика выпускает продукцию торговой марки «Деревня Недюревка». Уверяют, что даже название это — Недрюевка, произошло благодаря умению местных жителей качественно работать по части продовольствия. А именно: продукты оттуда четыре с лишним века назад доставляли к столу Ивана IV в Александровскую слободу. И угощения эти пришлись грозному царю столь по вкусу, что он повелел с тамошних деревенских жителей «налоги не драть», рассказывает сайт предприятия.

Александровская птицефабрика находится в 10 километрах от Александрова

Сейчас птицеводы из Недрюевки налоги, понятное дело, исправно платят, правда, и определённое вспомоществование от государства имеют. Начиная с 2007 года, птицефабрика пользуется господдержкой на возмещение части затрат процентной ставки по инвестиционным кредитам. За период 2007-2021 годов она получила субсидии более чем на 78,4 миллионов рублей. Деньги эти – из федерального и областного бюджетов.

— Эта птицефабрика — пример грамотного эффективного хозяйствования и наглядный образец применения самых современных технологий, производительности труда и заботы об экологии. Предприятие продолжим поддерживать, создавать условия для его дальнейшего устойчивого роста,заверил глава региона.

Справка. Александровская птицефабрика выпускает куриные яйца — диетические, деревенские, столовые. В год 275 тысяч голов птицы производят более 59 миллионов яиц. Предприятие практически не имеет зависимости от импортного сырья, использует в производстве корма и премиксы отечественного производства.

Поддержка АПК

Александр Авдеев подтвердил планы продолжить системную поддержку экономики региона. По его поручению во Владимирской области действуют два антикризисных комплекса мер. Они, в том числе, направлены и на сельское хозяйство.

Посещение цехов птицефабрики

Например, со второго квартала 2022 года предусмотрели льготное краткосрочное кредитование предприятий АПК. Это позволит привлечь около 500 млн рублей льготных кредитов на приобретение сырья, материалов для упаковки продукции и подготовки к весенне-полевым работам.

Отсрочка текущих лизинговых платежей в компании «Владагролизинг» уменьшила нагрузку на лизингополучателей. Также с сельхозпредприятий сняли штрафные санкции за 2021 год и с четвёртого квартала 2022 увеличат возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

— Второй пакет мер поддержки шире и более точно направлен на сектора экономики, которые нуждаются в поддержке. Как мы и планировали, увеличен объём господдержки фермерам на 100 млн рублей — это одно из приоритетных направлений. Будет возмещена часть прямых понесённых затрат (без учёта НДС) на модернизацию молокоперерабатывающих предприятий. Предусмотрено снижение ставки налога на имущество предприятий хлебопекарной промышленности, — отметил руководитель региона.

Александровская птицефабрика

Справка. Александровской птицефабрикой с 2001 года руководит Владимир Ковтун – Герой России, полковник запаса. Он воевал в Афганистане в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба в 1985-1987 годах. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар захватил образец переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер», которые американцы поставляли моджахедам, а также портфель с документацией на это оружие, включая адреса поставщиков из США. Трофеи были представлены на срочной пресс-конференции в МИД Афганистана как неопровержимое доказательство вмешательства Америки во внутренние дела страны. Выйдя в отставку, боевой офицер стал фермером во Владимирской области. Он практически «с нуля» восстановил птицефабрику в Александровском районе после прекращения её работы в 1990-е годы.

Сергей Андреев

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

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