Иван Грозный избавил Недрюевку от налогов. Александр Авдеев гарантировал поддержку   

Сельское хозяйство в нынешних условиях — сектор стратегический. Двадцать три года назад, пережив дефолт, Россия избавилась от «ножек Буша», сейчас ей предстоит заместить множество импортных продуктов своими. Как по Ницше: «Всё, что не убивает, делает сильнее». В тенденции к продовольственной самостоятельности важнейшая отрасль — птицеводство. Глава региона Александр Авдеев посетил одно из предприятий этой отрасли — Александровскую птицефабрику в деревне Недюревка.

История и современность

За год — с апреля 2021-го по нынешний апрель — во Владимирской области поголовье всех видов скота и птицы увеличилось, утверждает Владимирстат. В целом, правда, рост невысок — 1,9% (причём по каким-то видам животных убыль), но если брать исключительно сельхозпредприятия, то там плюсы везде, причём самый значительный в птицеводстве — на 5,1%.

В хозяйствах Владимирской области поголовье птиц — почти 3,8 миллиона.

Александровская птицефабрика выпускает продукцию торговой марки «Деревня Недюревка». Уверяют, что даже название это — Недрюевка, произошло благодаря умению местных жителей качественно работать по части продовольствия. А именно: продукты оттуда четыре с лишним века назад доставляли к столу Ивана IV в Александровскую слободу. И угощения эти пришлись грозному царю столь по вкусу, что он повелел с тамошних деревенских жителей «налоги не драть», рассказывает сайт предприятия.

Сейчас птицеводы из Недрюевки налоги, понятное дело, исправно платят, правда, и определённое вспомоществование от государства имеют. Начиная с 2007 года, птицефабрика пользуется господдержкой на возмещение части затрат процентной ставки по инвестиционным кредитам. За период 2007-2021 годов она получила субсидии более чем на 78,4 миллионов рублей. Деньги эти – из федерального и областного бюджетов.

— Эта птицефабрика — пример грамотного эффективного хозяйствования и наглядный образец применения самых современных технологий, производительности труда и заботы об экологии. Предприятие продолжим поддерживать, создавать условия для его дальнейшего устойчивого роста, — заверил глава региона.

Справка. Александровская птицефабрика выпускает куриные яйца — диетические, деревенские, столовые. В год 275 тысяч голов птицы производят более 59 миллионов яиц. Предприятие практически не имеет зависимости от импортного сырья, использует в производстве корма и премиксы отечественного производства.

Поддержка АПК

Александр Авдеев подтвердил планы продолжить системную поддержку экономики региона. По его поручению во Владимирской области действуют два антикризисных комплекса мер. Они, в том числе, направлены и на сельское хозяйство.

Например, со второго квартала 2022 года предусмотрели льготное краткосрочное кредитование предприятий АПК. Это позволит привлечь около 500 млн рублей льготных кредитов на приобретение сырья, материалов для упаковки продукции и подготовки к весенне-полевым работам.

Отсрочка текущих лизинговых платежей в компании «Владагролизинг» уменьшила нагрузку на лизингополучателей. Также с сельхозпредприятий сняли штрафные санкции за 2021 год и с четвёртого квартала 2022 увеличат возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники.

— Второй пакет мер поддержки шире и более точно направлен на сектора экономики, которые нуждаются в поддержке. Как мы и планировали, увеличен объём господдержки фермерам на 100 млн рублей — это одно из приоритетных направлений. Будет возмещена часть прямых понесённых затрат (без учёта НДС) на модернизацию молокоперерабатывающих предприятий. Предусмотрено снижение ставки налога на имущество предприятий хлебопекарной промышленности, — отметил руководитель региона.

Справка. Александровской птицефабрикой с 2001 года руководит Владимир Ковтун – Герой России, полковник запаса. Он воевал в Афганистане в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба в 1985-1987 годах. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар захватил образец переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер», которые американцы поставляли моджахедам, а также портфель с документацией на это оружие, включая адреса поставщиков из США. Трофеи были представлены на срочной пресс-конференции в МИД Афганистана как неопровержимое доказательство вмешательства Америки во внутренние дела страны. Выйдя в отставку, боевой офицер стал фермером во Владимирской области. Он практически «с нуля» восстановил птицефабрику в Александровском районе после прекращения её работы в 1990-е годы.