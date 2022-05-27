«Ипотека для IT» стала доступнее для жителей Владимира

Уже 20 IT-специалистов подали заявку в Сбербанк на получение льготной ипотеки. Всего же в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка с момента старта новой льготной программы почти 500 человек подали документы на получение ипотеки.

Сбер установил ставку по программе «Ипотека для IT специалистов» на уровне от 4,7% годовых. Подать заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сервиса Домклик от Сбера. Предварительный прием заявок начался 27 апреля, сейчас ведется их рассмотрение. Самый первый IT-кредит выдан в Санкт-Петербурге на сумму 4,9 млн рублей, сроком на 36 месяцев и ставкой 4,7%.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«Сегодня ставка по новой программе – от 4,7% – одна из самых низких на рынке. Скидка 0,3% образуется за счет электронной регистрации сделки через сервис Домклик. Количество заявок к сегодняшнему дню достигло 500, и мы видим рост интереса к новому льготному продукту по ипотечному кредитованию. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия, и ожидаем повышения спроса на программу «Ипотека для IT».

Напомним, что взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, заключившие трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы зарегистрировано территории региона численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, зарегистрированных на территории регионов численностью до 1 миллиона человек.

Программа предполагает, что жилье приобретается на первичном рынке. Можно купить готовое или строящееся жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица, либо построить дом по договору подряда. Нельзя купить комнату, долю или апартаменты, а также жилье на вторичном рынке.

Сервис электронной регистрации сделки позволяет отправлять документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. Готовые документы стороны сделки получают в личном кабинете Домклик и по электронной почте.

ПАО Сбербанк