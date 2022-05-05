Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ИП А. по части 4 статьи 14.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссия Владимирского УФАС России установила нарушение, которое выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения путем заключения ИП А. 11 договоров с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Колпское централизованное клубное объединение» на капитальный и текущий ремонт клуба с. Тащилово, Купреевского сельского поселения Гусь- Хрустального района, в отсутствие конкурентных процедур, которое привело (могло привести) к ограничению доступа на товарный рынок.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал ИП А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.32 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 15 000 рублей.

«Владимирское УФАС России»