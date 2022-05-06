Граффити к Дню Победы обновляют на мосту в центре Владимира 

Владимир готовится к празднику. В рамках благоустройства решили обновить и граффити, изображенное на опоре моста в центре города. Этому масштабному рисунку на Ерофеевском спуске уже семь лет — его сделали к 70-летию Победы. Понятно, что краски потускнели, и образ потерял выразительность.

Новый рисунок

Граффити убирать не стали. За годы оно стало привычным атрибутом города, да и полюбилось владимирцам. Периодически городские службы подкрашивали и очищали от надписей изображение, заново штукатурили. Обычно это происходило на майские. Нынешние праздники не стали исключением. Со вчерашнего дня граффити перекрашивают.

— Это будут новые рисунки. Проект разрабатывали в городском управлении молодежи и физкультуры. Окончательный вариант держится в секрете. Это будет сюрприз для горожан, — объяснили в пресс-службе администрации города.

Черновой рисунок поверх граффити уже нанесен. Крупные лица солдат, цветы.

Автомобилистам стоит быть внимательными при проезде по Ерофеевскому шоссе. Там из-за работ на опоре моста работает спецтехника. Движение перекрывают то по одной, то по другой полосе.

Порядок на дорогах

В целом по городу идут активные работы по праздничному оформлению и благоустройству улиц. На площади Победы уже поставили шатры и трибуны для ветеранов войны.

Тюльпаны на клумбе уже подросли, но бутоны никак не распустятся. По всем центральным магистралям повесили флаги. По Октябрьскому проспекту и проспектам Ленина и Строителей, улицам Мира, Горького, Дзержинского, Большой Московской и Нижегородской, Лыбедской магистрали уже нанесена разметка.

— С помощью поливальных и уборочных машин промывают от грязи городские дороги и парковочные карманы, выметают тротуары. На остановочных пунктах производится ремонт лавочек и урн. ЦУГД ведет плановые работы по ремонту городских дорог струйно-инъекционным методом. Продолжаются работы по обновлению дорожной разметки осевых линий, линий разделения потоков движения, пешеходных переходов, — сообщили в пресс-службе администрации города.

На мосту через Клязьму подкрашивают ограждения, меняют лампочки на реверсивном движении. С момента последнего ремонта прошло уже почти 5 лет. Покрытие дороги на мосту изрядно прохудилось и потрескалось. Стыки конструкций моста теперь, как горки. Ямочный ремонт на мосту проводили, но литым асфальтом снивелировали только самые глубокие.

К Дню Победы успеют также закончить асфальтирование Московского шоссе. Гости нашего города поедут по ровной и прямой дороге. Этот участок — первый объект текущей дорожной кампании, входящей в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».