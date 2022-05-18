Города и районы Владимирской области получают новую технику

Белорусские и российские производители поставят коммунальную технику во Владимирскую область. Для муниципалитетов организованно закупают трактора, комбинированные дорожные машины, катки и автогрейдеры. На это выделили 690 миллионов рублей. Значительная часть торгов уже состоялась, поставщику более половины объемов техники известны.

— Наши опасения того, что поставщики придержат технику или производители поднимут цены, не подтвердились. 65% всей техники реально будет закуплена. Есть заявки, разыграна часть контрактов. В свете рост цен на строительные материалы и оборудование бюджетная поддержка муниципальных и государственных предприятий будет очень необходима, — говорит и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства области Николай Теняков.

Бюджетная поддержка

Централизованные закупки «Владупрдором» коммунальной техники для районов Владимирской области начались в апреле и продолжаются сейчас. На 690 миллионов рублей из региональной казны приобретут 79 транспортных средств. Среди них грейдеры, погрузчики, асфальтоукладчики, асфальтовые катки, комбинированные дорожные машины.

Первыми разыграли торги на закупку колесных сельскохозяйственных тракторов. Каждый стоит по 3,5 миллиона рублей. Средства выделили на покупку 16 машин. В комплекте идет навесное оборудование: погрузчик универсальный, передний отвал гидроповоротный, задняя уборочная щетка.

Технику поставит торговый дом Минского тракторного завода.

Комбинированные дорожные машины (КДМ) торговали по двум контрактам. В первом — обычные КДМ, по 9,9 миллиона рублей. Денег хватило на 9 единиц. Во втором — на базе самосвала, по 13 миллионов рублей. Выделили на закупку 11 штук. В комплекте к каждой идет пескоразбрасывающее, поливомоечное и плужно-щеточное оборудование. Все эти машины поставит компания из Москвы «Техносейл».

Ивановский торговый дом «Профессионал» поставит 10 автогрейдеров по 11 миллионов рублей за каждый.

Проблемы и планы

А вот с приобретением погрузчиков возникли проблемы. Потенциальные участники подали жалобу в региональное управление антимонопольной службы. Она все еще рассматривается. Торги приостановлены.

В целом после удачного завершения закупок парк коммунальной техники в городах и районах увеличится более чем на треть. Закупленная за счет областного бюджета техника полностью должна поступить муниципалитетам до конца июля.

Коммунальную технику получат предприятия, которые специализируются на уборке и ремонте дорог и тротуаров. Это, в том числе, поможет избежать от жителей области нареканий в период зимней уборки улиц.