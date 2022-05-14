Город Владимир наконец-то получил 14 новых автобусов 

Ситуация с пассажирскими перевозками во Владимире может выправиться. В депо «Владимирпассажиртранса» прибыли 14 новых автобусов. Этого события горожане ждали с осени прошлого года, когда врио губернатора Александр Авдеев сообщил о том, что областному центру выделили 253 миллиона рублей инфраструктурного кредита на покупку пассажирского транспорта. Автобусы купили с четвертой попытки, три раза торги отменили из-за жалоб на изъяны в закупочной документации.

Западные маршруты

Город получил дюжину «ЛиАЗов» на 30 посадочных мест и вместимостью 105 человек и еще два «ПАЗа» на 23 посадочных места и вместимостью 59 человек. Обе марки производит группа компаний «ГАЗ», куда входит и фирма «ГлобалАвто», выигравшая торги на поставку автобусов во Владимир.

— После процедуры приемки и постановки на учет новые автобусы выйдут на маршруты общественного городского транспорта, — заявила пресс-служба администрации города.

Ранее глава города Андрей Шохин говорил, что первую партию новых автобусов поставят на маршруты в сторону Юрьевца. Компания «Владимирпассажиртранс», которой достанутся новенькие автобусы, обслуживает два автобусных маршрута: № 29 до Энергетика и № 33 до Пиганово.

Получатель — один

Почему автобусы достались именно «Владимирпассажиртрансу», несмотря на то, что во Владимире есть еще восемь перевозчиков? Все акции этого принадлежать принадлежат администрации города, так что оно, по сути, муниципальное.

И хотя в мэрии, ориентируясь на ситуацию, периодически говорят, что этот статусу транспортной компании не имеет никакого значения, преференции все же достаются именно ей. Многие годы перевозчик получает бюджетную поддержку, а теперь и новый транспорт.

Другим перевозчикам советуют участвовать в федеральном проекте.

Частники тоже могут пополнить автопарк с бюджетной поддержкой. Для этого действует проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Он входит в нацпроект «Безопасные качественные дороги».

По этому проекту Правительство РФ выделяет субсидию в размере 40-70% от стоимости автобусов. Эти деньги перевозчики могут направить на оплату первоначального взноса по лизингу на льготных условиях.