Глава региона посчитал важным строить парковки при ремонте дворов

Во Владимире благоустраивают дворы многоквартирных домов. И делают это с опережением сроков. Но только асфальтировать недостаточно, отметил врио губернатора Александр Авдеев, который вместе с главой областного центра Андреем Шохиным проверил ход работ. Во дворах надо еще делать парковки и создавать безбарьерную среду.
«За» и «против» парковок
В этом году во Владимире ремонтируют 12 дворов (меньше, чем в предыдущие годы). Перечень работ везде одинаковый и минимальный: асфальтирование проезжей части и тротуаров с заменой бортовых камней, а также установка лавочек.
В 2022 году на благоустройство владимирских дворов направили 17,78 млн рублей.
Раньше в минимальный перечень работ, утвержденный на областном уровне, входило и обустройство парковок. Но Владимир за три последних года не сделал ни одной новой парковки во дворе. Глава региона считает, что это неправильно.
Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:
- Если во двор зашла техника, то надо сделать все по максимуму. Если нужно парковочное пространство, то обязательно сделать.
- Если есть возможность сделать безбарьерную среду, то надо делать.
- Положить на бок бордюры, чуть поднять асфальт, чтобы сделать более плавными переходы.
- Можно сделать сейчас и не возвращаться, не переделывать потом.
В мэрии оправдываются: отсутствие в перечне работ парковок обусловлено нежеланием собственников жилья платить за это лишние деньги. Ведь часть финансирования горожане берут на себя, и далеко не все готовы раскошелиться. Более того, парковка — объект спорный: у кого-то вовсе нет машин, а кто-то в принципе не желает видеть под своими окнами автомобили, предпочитая зелёную зону, клумбу или спортивную площадку.
Но есть и доводы против этих аргументов. В прошлые годы городским властям удавалось «сагитировать» людей на обустройство парковок. При этом доля софинансирования собственников была выше, нежели теперь: 20% от общего объема затрат против нынешних 3%.
Работы кипят
Тем не менее, надо признать, что работы в том объеме, который намечен на 2022 год, идут быстро и качественно. Большая их часть уже выполнена. В чем и убедились руководители области и города.
Александр Авдеев и Андрей Шохин посетили территории, где благоустройство в самом разгаре. Например, двор дома №45 по проспекту Ленина. В этом доме проживают более 220 человек. Некоторые — те, кто оказались в урочное время во дворе — пообщались с первыми лицами области и города, поделились своими впечатлениями о ходе работ.
Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Александр Авдеев отметил хорошую организацию конкурсных процедур, проведенных мэрией Владимира при организации работ еще в конце прошлого года. Это и позволило уже к середине мая добиться вполне зримых результатов.
— С 2017 года город Владимир активно участвует в программе по благоустройству дворовых территорий. Всего с 2017 по 2021 годы был отремонтирован 191 двор многоквартирных домов на сумму свыше 262 миллионов рублей, — заявил глава города Андрей Шохин.
Справка. Всего во Владимирской области в этом году планируется благоустроить 35 парков и скверов и 65 дворовых территорий, в том числе 12 дворов – во Владимире.
Фото и видео «Призыва» и администрации Владимирской области