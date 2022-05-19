Глава региона посчитал важным строить парковки при ремонте дворов

Во Владимире благоустраивают дворы многоквартирных домов. И делают это с опережением сроков. Но только асфальтировать недостаточно, отметил врио губернатора Александр Авдеев, который вместе с главой областного центра Андреем Шохиным проверил ход работ. Во дворах надо еще делать парковки и создавать безбарьерную среду.

«За» и «против» парковок

В этом году во Владимире ремонтируют 12 дворов (меньше, чем в предыдущие годы). Перечень работ везде одинаковый и минимальный: асфальтирование проезжей части и тротуаров с заменой бортовых камней, а также установка лавочек.

В 2022 году на благоустройство владимирских дворов направили 17,78 млн рублей.

Раньше в минимальный перечень работ, утвержденный на областном уровне, входило и обустройство парковок. Но Владимир за три последних года не сделал ни одной новой парковки во дворе. Глава региона считает, что это неправильно.

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:

Если во двор зашла техника, то надо сделать все по максимуму. Если нужно парковочное пространство, то обязательно сделать.

Если есть возможность сделать безбарьерную среду, то надо делать.

Положить на бок бордюры, чуть поднять асфальт, чтобы сделать более плавными переходы.

Можно сделать сейчас и не возвращаться, не переделывать потом.

В мэрии оправдываются: отсутствие в перечне работ парковок обусловлено нежеланием собственников жилья платить за это лишние деньги. Ведь часть финансирования горожане берут на себя, и далеко не все готовы раскошелиться. Более того, парковка — объект спорный: у кого-то вовсе нет машин, а кто-то в принципе не желает видеть под своими окнами автомобили, предпочитая зелёную зону, клумбу или спортивную площадку.

Но есть и доводы против этих аргументов. В прошлые годы городским властям удавалось «сагитировать» людей на обустройство парковок. При этом доля софинансирования собственников была выше, нежели теперь: 20% от общего объема затрат против нынешних 3%.

Работы кипят

Тем не менее, надо признать, что работы в том объеме, который намечен на 2022 год, идут быстро и качественно. Большая их часть уже выполнена. В чем и убедились руководители области и города.

Александр Авдеев и Андрей Шохин посетили территории, где благоустройство в самом разгаре. Например, двор дома №45 по проспекту Ленина. В этом доме проживают более 220 человек. Некоторые — те, кто оказались в урочное время во дворе — пообщались с первыми лицами области и города, поделились своими впечатлениями о ходе работ.

Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Александр Авдеев отметил хорошую организацию конкурсных процедур, проведенных мэрией Владимира при организации работ еще в конце прошлого года. Это и позволило уже к середине мая добиться вполне зримых результатов.

— С 2017 года город Владимир активно участвует в программе по благоустройству дворовых территорий. Всего с 2017 по 2021 годы был отремонтирован 191 двор многоквартирных домов на сумму свыше 262 миллионов рублей, — заявил глава города Андрей Шохин.

Справка. Всего во Владимирской области в этом году планируется благоустроить 35 парков и скверов и 65 дворовых территорий, в том числе 12 дворов – во Владимире.