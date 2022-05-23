Газоснабжение многодетных в Лунево снова задерживается

С газоснабжением участков многодетных семей в микрорайоне Лунево возникли сложности. Контракты, выставленные мэрий Владимира, никого из подрядчиков не привлекли. Между тем, администрация областного центра должна подвести коммуникации — газ, воду и дорогу — к названной части города до конца нынешнего года. К этому её обязал Октябрьский районный суд, куда многодетные обратились с иском к мэрии и выиграли тяжбу.

Торги и ясновидение

Нынешняя попытка найти подрядчиков — вторая за весну. Провалились обе. Между тем, в Лунево многодетным выдали около пятисот участков под жилое строительство, и газифицированы далеко не все. «Голубое топливо» подвели только к домам по улицам Вересковая и Пенкинская. Остальные ждут.

Участки многодетным семьям Владимира начали выделять 7 лет назад.

На Вересковую и Пенкинскую газ пришел четыре года назад. Дальше дело застопорилось, разрабатывали только проекты. В этом году, наконец, выставили контракты на строительство, но на торги никто не вышел.

Администрация оценила работы за 30 миллионов рублей. Кстати, в бюджете эти деньги и не заложили. И как чиновники собирались платить подрядчикам, если бы те вдруг нашлись, непонятно. Но, возможно, руководство мэрии просто обладает способностями предвидеть результаты торгов и потому не суетится.

Зато около 38 миллионов рублей предусмотрели на сети газоснабжения в Лунево в бюджете 2023 года. Это решили на апрельской сессии горсовета. Значит, имея даже очень небольшие склонности к ясновидению, нетрудно предположить, что именно на следующий год торги пройдут довольно удачно, и запропастившиеся подрядчики явятся тут как тут.

Без благ цивилизации

Из хороших новостей про Лунево — обретающие конкретику планы на дорогу. Из казны выделили 6 миллионов рублей, и власти расторговали контракт на выполнение проектно-изыскательских работ. Выполнит его компания «Геомакинфо» к концу 2022 года. Причем, она согласилась сделать это за 4,1 миллиона рублей, так что даже образовалась экономия.

— Общественный транспорт по нашим щебеночным дорогам так и не ездит. Половина квартала заасфальтирована, но ширины проезжей части не хватает для проезда автобуса большого класса. А на маршруте № 13С других нет. Поэтому ходим по четыре километра до конечной остановки у храма. Но и это полбеды. Автобусы стали ходить реже, интервал — два часа. В администрации говорят, автобусы ломаются, водители уходят, — рассказывает многодетная мама из Лунево Наталья Аносова.

Прошлым летом редакция «Призыва» делала репортаж с многодетными семьями из Лунево. 300 участков нарезали в самом лесу. Из инфраструктуры — электричество и узкие щебеночные дороги. Водители в сердцах поминают разбитые подвески машин.

Семьи, живущие на дальних участках уже второй год, жалуются на космические счета за свет. Топить и освещать дом накладно. Центрального водопровода тоже нет. Хотя прокуратура добилась через суд, чтобы его подвели.

Жители готовы подождать с водой. Скважины и колодцы решают проблему. Все понимают, что тянуть центральные сети водоснабжения к участкам дорого. Но вот газ и асфальт в городской черте должны быть!

Многодетные из Лунево — такие же, как те, что живут в Юрьевце или Веризино (там семьям тоже выделяли земли). С той лишь разницей, что в тех микрорайонах все эти блага имеются, а в Лунево — нет.