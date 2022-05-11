ФНС России сообщает, что 15.02.2022 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении был принят проект Федерального закона № 46702-8 «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Законопроектом предлагается ввести институт Единого налогового счета, в рамках которого для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с бюджетом все подлежащие уплате и уплаченные с использованием единого налогового платежа налоги.

Преимущества Единого налогового счета (ЕНС):

Платить проще

1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше)

2 реквизита в платежке – можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка и нестыковка уплаты и начисленных сумм будет исключена.

Экономия денег и времени

1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при наличии переплаты и недоимки.

1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).

1 день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньгами налогоплательщика и возвращается по его поручению (вместо 10 рабочих дней (2 недели) на решение налогового органа о возврате).

1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

нет срока давности для платежей старше 3-х лет.

нет необходимости получения справок о долге — госорганы сами обменяются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.

Проще разобраться с долгом

1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.

1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой сумме обязательств).

Прозрачность и сервисность

Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов – налогоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов «одними глазами».

Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы плательщиков по открытому API.