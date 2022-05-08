Фестиваль уличных театров в Суздале пройдет со всероссийским размахом

Яркое событие в Суздале. 18 июня жемчужина Золотого кольца примет Первый всероссийский фестиваль уличных театров (0+). На два дня город-музей превратится в театральную столицу, сообщает департамент культуры Владимирской области.

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Представители современных направлений театрального искусства приедут в июне в Суздаль, чтобы порадовать жителей и гостей города своими спектаклями. Центром праздника искусства станет улица Кремлевская.

— Целый день для зрителей самых разных возрастов на 10 площадках будут работать 30 лучших театральных коллективов и сольных артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Костромы, Иваново, Королёва, Смоленска, Суздаля, Владимира и других городов нашей страны, — сообщили организаторы.

Хедлайнерами фестиваля станут «Странствующие куклы господина Пэжо» —профессиональный уличный театр из Санкт-Петербурга. Северную столицу на фестивале будут представлять ещё шесть участников: театры «СоЛу» и «Vokrug», «Театр имени Которого Нельзя Называть», «Непредсказуемый предсказатель», уличный театр «АспектР» и театральная группа «metazero».

Больше всего театров приедут из Москвы. Среди десятка столичных гостей фестиваля — театр «Трикстер», «Первый театр», Интегрированный театр «Круг ll», театр клоунов «Пампуш», Театр музыки и драмы Стаса Намина.

От Владимирской области заявлены следующие участники: Владимирский областной театр кукол, ансамбль фольклорной песни «Радуница», Огненное шоу «Sanctus Ignis», Школа эксцентриков «Пуп Земли».

Все спектакли для зрителей будут бесплатными.

В завершении дня все желающие смогут присоединиться к красочному карнавальному шествию.

В новом статусе

Примечательно, что подобный фестиваль проходил в Суздале в 2020 году. Тогда он также именовался первый фестиваль уличных театров (0+). Но без слова всероссийский. В город-музей приезжали артисты уличных театров со всей страны, они показывали постановки и импровизации в разных жанрах: музыкальный театр, буффонада, драма, кукольный театр и другие. Действо развернулось сразу на нескольких площадках. В этом году фестиваль обрёл новый статус и дополнил название.

— Фестиваль проводится Владимирским областным театром кукол при поддержке департамента культуры Владимирской области, администрации города Суздаля и Российского союза уличных театров и артистов в рамках Года культурного наследия народов России и подготовки к 1000-летию Суздаля, — уточнил департамент культуры.

Всю информацию о программе и участниках размещена в официальной группе фестиваля.