Фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» пройдет на шести площадках

Уникальный фестиваль-путешественник «Музыкальная экспедиция» (6+) в девятый раз прокатится по Владимирской области. В этом году он пройдет с 8 по 15 июня. Знаковое культурное событие лета стартует в Киржаче, а завершится на Соборной площади Владимира.

Шесть концертов

Уже известны площадки, но которых состоится фестиваль. Документы с этой информацией опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Центр классической музыки», который проводит мероприятие и выступает заказчиком, планирует потратить в этом году более 3,5 миллиона рублей на фестиваль. Деньги пойдут на поставку и монтаж звукового, светового и концертного оборудования. Заявки от готовых предоставить нужную технику и услуги предприятий принимаются до 25 мая.

В конкурсной документации указано, что фестиваль пройдет на шести площадках:

8 июня –Киржач;

10 июня – с. Кидекша Суздальского района;

12 июня – д. Крутец Александровского района;

13 июня – с. Клязьминский Городок Ковровского района;

14 июня – с. Нарма Гусь-Хрустального района;

15 июня – Владимир (Соборная площадь).

Программа фестиваля будет известна позже. Все концерты пройдут под открытым небом.

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» стартует 8 июня

Справка. Фестиваль «Музыкальная экспедиция», идейным вдохновителем которого выступает виолончелист Борис Андрианов, впервые прошел в 2014 году. С каждым годом поклонников у фестиваля все больше. Познакомиться с новыми местами и услышать шедевры классической музыки приезжают со всей страны и ближнего зарубежья.

Фестиваль традиционно объединяет концерты ярчайших представителей современного исполнительского искусства и путешествие по необычным местам края. Каждый год подбираются новые площадки. В прошлом году фестиваль состоялся с 7 по 14 июня. Под угрозой срыва он находился в 2020 году. Тогда из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на август.