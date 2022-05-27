ЕГЭ по литературе, химии и географии сдали владимирские выпускники

У выпускников началась жаркая пора. Накануне 1200 школьников Владимирской области сдали первые экзамены основного периода ЕГЭ. Среди них испытания по химии, географии и литературе. Результаты экзаменов будут известны не позднее 10 июня.

Проверка знаний

На экзамен по химии зарегистрировалось 720 участников, по литературе — 362, 118 участников проверили знания по географии. Из заявленных участников ЕГЭ – 73 выпускника прошлых лет, сообщает пресс-служба департамента образования Владимирской области. Для организации ЕГЭ накануне было задействовано 28 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 2 ППЭ на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Первые экзамены основного периода ЕГЭ этого года прошли без существенных сбоев. Однако в целом по стране, по данным Рособрнадзора, за нарушения удалили 19 школьников. Год назад цифра была выше — 47 нарушителей.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе — 32, по химии — 36.

Результаты экзаменов от 26 мая узнают не позднее 10 июня.

Продолжит основной период ЕГЭ экзамен по русскому языку, который пройдет в два дня — 30 и 31 мая. На два дня поделили также сдачу ЕГЭ по информатике и ИКТ — 20 и 21 июня, а также устную часть ЕГЭ по иностранным языкам — 16 и 17 июня.

ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни — 2 и 3 июня соответственно. 6 июня в основной период ЕГЭ пройдут экзамены по истории и физике, 9 июня — по обществознанию, 14 июня — по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Популярные предметы

В этом году ЕГЭ будут сдавать 1628 выпускников школ Владимира. Всего же по области испытания пройдут 5618 юношей и девушек. Информации, какие предметы школьники нашего региона чаще выбирают для сдачи ЕГЭ, пока нет. Зато Рособрнадзор озвучил тенденцию по стране в целом.

Так, по количеству зарегистрированных участников традиционно лидирует в этом году русский язык — обязательный предмет для всех выпускников и поступающих в вузы. Его собираются сдавать около 691 тысячи участников. На базовую и профильную математику зарегистрировалось почти равное число участников – 349 тысяч и 332 тысячи соответственно. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его планируют сдавать 329 тысяч участников ЕГЭ.

Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 5 по 20 сентября.

— В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) для тех выпускников, которые не получили аттестат, — уточнила пресс-служба департамента образования Владимирской области.