Единовременные выплаты установили для раненых и погибших в ДНР и ЛНР   

Указом губернатора установлены единовременные выплаты жителям Владимирской области, направленным (командированным) для выполнения задач на территории Донецкой и Луганской народных республик. Также выплаты положены членам семей командированных.

Кому и сколько выплатят

В указе, подписанном врио губернатора Александром Авдеевым, не говорится про территорию Украины. Только ДНР и ЛНР. Утвержден и перечень тех, кого туда могут направить.

— лица, замещающие государственные и муниципальные должности;

— государственные и муниципальные служащие;

— работники, замещающие в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной и муниципальной службы;

— работники организаций, подведомственных органам публичной власти;

— работники иных организаций, принимавшие непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.

Если (не дай Бог, конечно) командированный житель Владимирской области погиб, то его семье полагается выплата в размере 3-х миллионов рублей. В список членов семьи вошли родители, супруги и дети. Если командированный получил тяжелое ранение, то ему выплатят 1 миллион рублей, если ранение легкое или средней тяжести — 500 тысяч рублей.

Деньги на выплаты пойдут из резервного фонда губернатора.

Заявления на выплаты принимает и оформляет выплаты департамент соцзащиты населения. Глава региона Александр Авдеев пояснил, что такой указ необходимо было принять, потому что бюджетные работники будут командированы в Донецкую и Луганскую народные республики.

Первая командировка

Владимирская область обрела подшефный город в Донецкой республике — Докучаевск. Население — 37 тысяч человек. Туда в составе группы одним из первых поедет председатель контрольного комитета администрации области Сергей Полузин.

Александр Авдеев пока не знает, какие потребуются средства на помощь в восстановлении города. Известно только, что этот населенный пункт пострадал не так сильно, как, скажем, Мариуполь. Оценить состояние и подсчитать сметы и предстоит первой группе чиновников.