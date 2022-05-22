Два водителя погибли в лобовом столкновении в Суздальском районе

Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром в Суздальском районе. Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли оба водителя, пассажир одной из машин госпитализирован.

Авария случилась около 04.20 на 244 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «ЛАДА», двигаясь со стороны Иваново в сторону Суздаля выехал на полосу встречного движения. Там допустил лобовое столкновение с автомобилем «Kia». За рулем второй машины находился 21-летний водитель.

— В результате ДТП водитель автомобиля «ЛАДА» и водитель автомобиля «КИА» скончались на месте происшествия. Пассажир автомобиля «КИА», 2001 года рождения, доставлен в медицинское учреждение, — уточнила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По факту ДТП назначена проверка.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

По данным на 15 мая, с начала года во Владимирской области произошли 2 936 аварий, 570 человек, среди которых 49 несовершеннолетних, пострадали. 53 человека погибли.