Дополнительные автобусы развезут владимирцев в День Победы

Для участников торжественных мероприятий по случаю 77-й годовщины Великой Победы во Владимире 9 мая пустят дополнительный транспорт. Автобусы отметят специальными информационными табличками, сообщает мэрия.

Отвезут на праздник

Дополнительные рейсы общественного транспорта организуют 9 мая с 08.00 до 09.00. Владимирцам помогут добраться до мест празднования, так как в это время проезд по проспекту Ленина будет закрыт.

Стоимость проезда не изменится.

Автобусы №№ 17, 25 и 26С поедут по маршруту: Юго-Западная — ул. Н.Дуброва — ул. В.Дуброва — ул. Лакина — ул. Белякова — ул. Мира — Октябрьский пр-кт — ул. Дзержинского — Студеная гора. В потоке транспорта их можно отличить с помощью информационных табличек.

Перекрытие дорог

Напомним, что на время подготовки и празднования Дня Победы во Владимире будет несколько раз перекрывать движение, из-за этого поменяет маршруты общественный транспорт.

На время репетиции парада в субботу, 7 мая, с 20.00 до 22.00 автобусы, следующие через площадь Победы, будут проезжать по улицам Разина, Диктора Левитана и Ново-Ямской, а также через Ново-Ямской переулок.

Троллейбусы №1,5,7,8 будут доезжать только до Золотых ворот.

Непосредственно в День Победы, 9 мая, движение транспорта в городе будут перекрывать трижды.

Сначала с 08.00 до 13.00 проезд закроют по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора. Автомобилистам предложили ехать в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», а также по улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской.

С 11.30 до 13.15 движение закроют по улице Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской. Объезд по улице Усти-на-Лабе.

С 21.00 до 23.00 проехать нельзя будет по проспекту Ленина на участке от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького.

Как перекрытие движение повлияет на работу общественного транспорта, «Призыв» подробно рассказывал накануне.