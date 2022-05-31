Домклик фиксирует четырехкратный рост числа ипотечных кредитов Сбера на частное строительство жилья

Аналитики Домклик подсчитали, что с января по апрель 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на ИЖС на 17,5 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три недели мая клиенты Сбера взяли ипотеку на ИЖС на 2,2 млрд рублей. Это соответствует объему за весь май 2021 года.

Интерес к частному домостроению в России продолжает расти — это подтверждают и соцопросы, и официальная статистика. По последним данным Росстата, 63% всего введённого в стране жилья в период с января по апрель 2022 года пришлось именно на сегмент ИЖС. Еще в 2020-м эта доля была меньше 50%. По данным ВЦИОМ, порядка 45,4 млн российских домохозяйств (или 73% от общего числа) хотели бы жить в частном доме и считают этот формат идеальным.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Мы отмечаем стабильный рост интереса к ипотеке на ИЖС. Например, выдачи такого типа жилищных кредитов в Сбере за первые четыре месяца 2022 года выросли в 4,5 раза по сравнению с прошлогодними, а в 2021 году они превысили показатели 2020-го примерно в 3,5 раза. Спрос активно поддерживается госпрограммами, которые в последнее время распространяются и на ИЖС — это, в первую очередь, льготная госпрограмма и семейная ипотека. Выдача ипотеки на частное домостроение в Сбере по итогам первого квартала 2022 года в пять раз превысила аналогичный квартальный показатель 2021-го, при этом доля ИЖС в рамках госпрограмм составила более 70% от общего объема ипотеки на ИЖС».

После распространения льготной ипотеки на новостройки на сегмент ИЖС заёмщики активно пользуются новой возможностью — сейчас ставка по этой программе составляет от 8,3% годовых, что ниже рыночного уровня. Заёмщикам с детьми также доступны льготные ипотечные кредиты по ИЖС от 5,3% годовых по программе «Семейной ипотеки». Спрос на эту программу стабильно растёт после того как она была расширена в т.ч на семьи с единственным ребёнком.

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