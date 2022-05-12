Должностное лицо управления транспорта и связи администрации г. Владимира области привлечено к административной ответственности

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Двумя решениями  Комиссии Владимирского УФАС России  бездействие управления  транспорта и связи администрации г. Владимира, выразившееся в длительном непроведении  конкурсных процедур на право заключения контрактов об организации регулярных пассажирских перевозок на территории г. Владимира, признано  нарушением части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

            В соответствии с частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции влекут   применение к ним административной ответственности.

Врио руководителя Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения административных материалов привлекла должностное лицо управления транспорта и связи администрации г. Владимира к административной ответственности в виде  штрафов в размере 15 000  рублей  по каждому делу.

«Владимирское УФАС России»