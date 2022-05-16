Дольщики отказываются от компенсаций в пользу завершения строительства 

Дольщики трех недостроенных высоток жилого комплекса «Дуброва парк 2» во Владимире просят дать застройщику возможность завершить строительство. Тот находится под угрозой банкротства. И если разорится — люди, купившие квартиры в лучшем случае получат компенсацию. А они хотят жилье. О чем и сообщили в видеообращении к главе региона Александру Авдееву.

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Застройщик проблемных домов — фирма «ИнтерСтройВладимир». Встречаясь с дольщиками, ее представители пояснили, что не могут завершить работы из-за подорожания цен на строительные материалы. Выход есть — построить дополнительную секцию к одному из корпусов, продать там квартиры и, таким образом, получить недостающие средства на весь объём строительства.

Но департамент архитектуры и строительства области разрешения на пристройку не дает. Администрация области, регулирующая ситуацию на строительном рынке, видят другой выход. Там решили передать все объекты «ЖК Дуброва парк 2» в фонд развития территорий, ранее именуемый фондом восстановления прав дольщиков.

— Фонд развития территории обратился в Арбитражный суд Владимирской области о признании ООО «ИнтерСтройВладимир» несостоятельным (банкротом). Заявление возвращено заявителю, так как противоречит Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Несмотря на это фонд подал апелляцию, — сообщили дольщики в своем обращении Александру Авдееву.

В трех корпусах ЖК квартиры купили свыше 840 дольщиков.

Дольщики считают, что у застройщика есть силы и возможности завершить начатое дело. Несмотря на то, что сроки сдачи домов он переносил неоднократно, кредит доверия семей к нему еще не исчерпан.

Два варианта

Фонд развития территории вправе решать проблемы дольщиков двумя способами: выплатить компенсации или достроить объекты. Второй вариант возможен только тогда, когда дома достроены не менее чем на 80%. А по оценке специалистов, общий процент застройки в проблемном жилом комплексе ориентировочно составляет 71% готовности.

Люди не хотят получать компенсации, поскольку те с большой долей вероятности не позволят приобрести равнозначное жилье в том же районе и с такой же площадью. И в сложившейся ситуации без квартир могут оказаться более 845 семей — это как минимум 2500 жителей Владимира и области.

— Многие из нас для приобретения единственного жилья брали кредиты, оформляли ипотечные программы, вложили материнский капитал, государственные субсидии. Также обращаем внимание, что в нашем доме есть семьи с детьми, имеющими инвалидность, которым жизненно необходимо пространство для медицинских приспособлений, — взывают дольщики.

На сайте «дом.рф» все три дома числятся строящимися, а не проблемными. По двум высоткам, стоящим без окон, но под крышей, срок передачи ключей от квартир сейчас установлен на лето 2023 года, по третьей — в январе 2025 года. С прошлого года на стройплощадках нет рабочих.

Сегодня по Владимирской области в реестре числится четыре проблемных объекта. По одному из них фонд развития территорий начинает работу. Это четырехэтажный дом в Юрьевце, где застройщиком выступал «Импэкс».