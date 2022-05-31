Дольщикам Владимира предложат только законное решение проблем

Вопросы проблемных новостроек во Владимире решат строго по закону, заявил вчера на пресс-конференции глава региона Александр Авдеев. Речь, в первую очередь, о вводе трех корпусов в ЖК «Дуброва-парк 2» и высотки в Коммунаре. Делать исключения для застройщиков с тем, чтобы создать им особые условия для сдачи объектов, не будут. Все застройщики должны работать в одном правовом поле, дольщиков в беде не оставят, а дома так или иначе введут — позиция в этом плане у администрации Владимирской области жесткая.

Исключений не будет

Александр Авдеев подробно рассказал о ситуации с проблемными домами на Нижней Дуброве и улице Центральной в Коммунаре. По последнему объекту решение есть, сейчас его выполняют — демонтируют лишние этажи, после чего дольщики могут официально стать новоселами. По корпусам на Юго-западе еще нужно смотреть. Вариант, предложенный застройщиком, — дать ему возможность возвести еще один подъезд, продать квартиры, а на вырученные средства достроить весь объект, выглядит, по мнению врио губернатора, сомнительно.

На достройку трех корпусов требуется миллиард рублей.

— У каждого застройщика есть желание сделать побыстрее и получить доход. Это не значит, что мы должны выделять рекреационный участок под строительство дополнительного подъезда дома. Другие тоже могут захотеть строить в парковой зоне. Мы будем помогать дольщикам, но только законными способами. Очень сомневаюсь, что у Другова есть миллиард рублей на достройку корпусов, — заявил глава региона.

В отношении Игоря Другова, руководителя компании-застройщика «ИнтерСтройВладимир», сейчас возбудили уголовное дело. Инкриминируют мошенничество. В прокуратуре считают, застройщик заведомо не собирался в полном объеме выполнять взятые обязательства и окончить начатое строительство.

— Часть поступающих от граждан денежных средств Другов направлял на строительство объектов недвижимости в целях создания видимости исполнения гражданско-правовых отношений, а часть — направлял на свои расчетные счета как индивидуального предпринимателя и в последующем на расчётные счета, открытые на Другова И.Ю. как на физическое лицо, — сообщили в прокуратуре области.

В администрации области ждут 28 июня, когда Арбитражный суд вынесет решение по банкротству застройщика. Только после этого, когда наступит ясность, глава региона готов встретиться с дольщиками и предложить им конкретный вариант решения вопроса.

Сейчас Александр Авдеев больше склоняется к выплате компенсаций. Он уверяет дольщиков, что расчет за квартиры им сделают по рыночным ценам. И они смогут купить другое жилье. Возможно в том же доме, куда они так неудачно вложились. Ведь его будут достраивать, снова продавать квартиры — можно сделать вторую попытку.

Единственно возможное решение

Возможный успех намеченных «Белым домом» мероприятий по ЖК на Нижней Дуброве отчасти подтверждают подвижки по дому с лишними этажами в Коммунаре. В свое время застройщик этого дома Сергей Русаков тоже уверял, что видит только один вариант решения проблемы — изменение охранных зон и последующее повышение этажности в микрорайоне. Но сейчас уже начали демонтаж лишних этажей. И за лето все работы закончат.

— Идет демонтаж разводки. Трубы, стояки, провода разбирают. После того, как коммуникации подключат, будет разбор двух этажей. Здание будет приведено в соответствии с выданным разрешением на строительство. И эпопея закончится. Было непростое это решение. Но это был единственно возможный законный способ. Он согласован с правоохранительными органами, — подчеркнул Александр Авдеев.

Вокруг двух подъездов установили металлические ограждения, собрали кран для демонтажа кровли. Превышение высотности только на двух секциях — их и «секвестрируют».

К слову, застройщика дома на Центральной уже признали банкротом, и по нему идет судебное разбирательство. Статья там фигурирует та же, что и в случае с Друговым — мошенничество. Правда, заседания уже много раз переносили. Последнее проходило в середине января. Какова перспектива, сказать трудно. Но, видимо, может быть и благополучный для Русакова исход.

Единственный шанс застройщика избежать уголовного наказания — это удовлетворить все требования дольщиков, — говорил, ранее глава региона. — А тем нужны квартиры.

Застройщик взял на себя расходы по демонтажу этажей, чтобы закрыть вопрос.

История с Нижней Дубровой находится пока еще на более ранней стадии — принятия единственно возможного способа решения проблемы. Каково будет это решение, зависит и от решения суда, и от готовности застройщика действовать исключительно по закону, и от других факторов, поэтому руководство области решило взять паузу до конца июня.

Время для оценки собственных возможностей у застройщика есть. А тем временем, прокуратура и суд дадут правовую оценку ситуации.