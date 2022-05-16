Для покупок в интернете жители Владимира все чаще используют SberPay

Более 13 тысяч оплат за покупки в интернете совершают пользователи из Владимирской области ежемесячно. Всего за первые три месяца этого года жители Владимира и области через SberPay потратили в интернет-магазинах и приложениях продавцов больше 60 млн рублей.

Сервис запущен в мае в 2020 года, и быстро обрел популярность благодаря двум важным преимуществам – удобством оплаты и безопасностью. Процесс оформления покупки со SberPay происходит намного быстрее.

Сервис полностью интегрирован с приложением Сбербанк Онлайн: поэтому пользователю не приходится вводить данные карты — достаточно подтвердить ее в привычном приложении.

Кнопка SberPay доступна на страницах оплаты на сайтах партнеров банка. При оформлении покупки со смартфона, кнопка SberPay сама запустит приложение Сбербанк Онлайн(6+). При использовании компьютера, нужно будет ввести номер телефона, к которому привязана карта, и затем перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:

«Сервис SberPay одинаково выгоден как покупателям, так и бизнесу. Клиенты получают возможность быстро и безопасно совершать покупки, а предприниматели — увеличить конверсии продаж. По статистике, необходимость вводить данные своей карты на малоизвестных сайтах останавливает многих покупателей. А с сервисом SberPay клиенты чувствуют себя более защищенными, это удобно и быстро».

Для бизнеса тарифы за использование SberPay идентичны тарифам за интернет-эквайринг.

ПАО Сбербанк