Для подготовки и празднования Дня Победы во Владимире ограничат движение

4, 7 и 9 мая во Владимире перекроют движение по центральным улицам. Это связано с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы, сообщила мэрия.

Где перекроют

4 мая и 7 мая с 20.00 до 22.00 проехать нельзя будет по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», а также улицам Разина, Белякова, Мира, Горького.

9 мая движение транспорта в областном центре ограничат три раза. Сначала с 08.00 до 13.00 проезд закроют по проспекту Ленина на участке от поворота на улицу Чапаева до улицы Студеная Гора. Автомобилистам предложено ехать в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», а также по улицам Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской

с 11.30 до 13.15 – движение закроют по улице Мира на участке от улицы Усти-на-Лабе до улицы Большой Нижегородской. Объезд по улице Усти-на-Лабе.

с 21.00 до 23.00 – проехать нельзя будет по проспекту Ленина на участке от поворота на Чапаева до улицы Диктора Левитана. Транспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», улицам Разина, Белякова, Мира, Горького.

О работе общественного транспорта в эти дни будет известно позже.

— Напоминаем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения,- уточняют в мэрии.

Ранее пресс-служба областной администрации анонсировала множество мероприятий к 9 Мая, которые были под запретом из-за коронавируса. В их числе Парад Победы и акция «Бессмертный полк». Впервые с 2019 года мероприятия ко Дню Победы можно будет провести в очном формате.