Директор Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области привлечена к административной ответственности в виде штрафа

Владимирским УФАС России рассмотрено дело в отношении директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Антимонопольным органом установлено нарушение антимонопольного законодательства, выраженное в неправомерном отказе в допуске к участию в публичных торгах.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал директора Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32.4 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей 00 копеек.

«Владимирское УФАС России»