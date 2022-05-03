Денег дали, техники нет. Мэрию Владимира торопят с подготовкой к зиме

Комбинированные дорожные машины, грейдеры и погрузчики. Все это необходимо для качественной зимней уборки дорог Владимира. Депутаты горсовета считают, что технику надо закупать прямо сейчас. Если хороший хозяин готовит сани летом, то очень хороший — весной.

Цены меняются

— Снова хотелось бы вернуться к вопросу покупки зимней техники для города. Я уже в феврале задавал этот вопрос. Сани надо готовить летом. Просим вас обратить внимание на этот вопрос. Выделить средства и приобрести парк техники, — обратился депутат горсовета Дмитрий Павлов к зам. главы города Олегу Круглову.

На апрельском заседании горсовета впервые представили нового заместителя главы города: Олег Круглов сменил Сергея Литвинкина. Теперь он отвечает за уборку города и ремонт дорог. Новоиспеченный начальник отметил, что пока решен вопрос только с закупкой 4-х единиц техники для летней кампании. До зимней руки еще не дошли.

Ранее «Призыв» рассказывал о намерении администрации оформить лизинг на подметально-уборочные машины, а также комплект оборудования для ямочного ремонта. Все это используется, в том числе, в зимних условиях. Условия были оговорены депутатами и чиновниками.

Но контракты на торги пока не выставили.

— Вопрос с приобретением зимней техники прорабатывается. Вместе с директором Цента управления городскими дорогами (ЦУГД) Русланом Юсуповым мы ездили в Рыбинск и Ярославль, изучали цены производителей. В новых условиях цены очень изменчивы. Нам нужны комбинированные дорожные машины. Они в феврале стоили 11 миллионов рублей, а сейчас все 18 миллионов. Рассматриваем вариант закупки запчастей, — пояснил Олег Круглов.

По примеру области

В парке ЦУГД числится 155 единиц техники. Зимой на улицы выходили от силы 60. На 12 комбинированных дорожных машинах сгнили пескоразбрасыватели, не поддаются ремонту лаповые погрузчики. Об этом еще зимой говорил директор ЦУГД Руслан Юсупов.

В этом году на деятельность центра управления городскими дорогами в бюджете сначала запланировали 401 миллион рублей. В феврале депутаты горсовета добавили еще 40 миллионов на ремонты, запчасти, топливо.

Стоит заметить, что область в апреле-мае торгует контракты на покупку коммунальной техники. Централизованно хотят закупить 79 единиц на сумму 690 миллионов рублей. В списке закупок автогрейдеры, асфальтоукладчики, комбинированные дорожные машины, асфальтовые катки, колесные трактора, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики.

Часть контрактов уже успешно разыграли. Вся новая техника пойдет в муниципальные и государственные учреждения. Возможно, что-то достанется и Владимиру.