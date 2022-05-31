День защиты детей во Владимире: куда сходить и что посмотреть?

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Во Владимире к этому празднику городские парки и библиотеки подготовили яркую развлекательную программу с песнями, танцами и веселыми конкурсами.

На крыльях детства

Центральный парк Владимира 1 июня ждет гостей в 11 утра. Там стартует фестиваль детского творчества “На крыльях детства” (0+). Территория парка разделится на множество тематических площадок, а детей будет ждать огромное количество приятных сюрпризов.

С 11.00 на главной сцене пройдет большая концертно-игровая программа с участием лучших творческих коллективов города, детской анимацией, ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей.

В полдень на фонтанной площади начнется воздушное шоу. А в 15.00 пройдет официальное открытие культурно-выставочного пространства «Галера».

На вишневой аллее парка развернется зона активных игр, где всей семьей можно поиграть в «гигантские классики», «пятнашки» «крестики-нолики», «домино», «городки» и другие увлекательные игры.

В течение праздника для всех посетителей будут открыты интерактивные площадки.

Праздничная программа начнется в 11 утра и в парке «Дружба». На сцене пройдет интерактивная программа «Вместе весело шагать» (0+). Детей ждут веселые игры, забавы, викторины, и танцевальный флешмоб. Праздник украсит и зажигательные выступления юных талантов города.

Киндер-шоу в Загородном

В Загородном парке Владимира праздник детворы отметят 4 июня. Всех желающих приглашают на «Киндер-шоу» (0+). Ребят ожидает большая музыкальная анимация от любимых персонажей, яркое творческое приключение в «Загородной мастерской», музыкальная фотосессия с ростовыми куклами, батуты и сладкая вата, а также кенди-пати с розыгрышем сладостей и шоколадных подарков.

Самым ярким, воздушным и запоминающимся событием праздника станет шоу «Мыльная феерия».

В этот день в парке также состоится областная выставка охотничьих собак. В рамках выставки пройдут показательные выступления, кинологические уроки и благотворительные творческие акции.

Вход на праздничные мероприятия свободный.

Планета детства в библиотеке

Ко Дню защиты детей подготовились и муниципальные библиотеки Владимира. Там организуют большую программу «Планета детства» (0+). Основные события состоятся непосредственно в день праздника, 1 июня.

Старт праздничным мероприятиям будет дан в 10 утра в Центральной детской библиотеке на улице Большой Московской, 31. Завершит праздничные мероприятия литературно-игровая программа «Мир беззаботного детства» (6+). Она состоится 2 июня в Экологической библиотеке на улице Сурикова, 26. Начало в 10 утра.

Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи 1 июня объявлен музыкальным днем. Там состоится фестиваль «Такой чудесный день» (0+). Детей и взрослых приглашают вместе спеть любимые песни. Участие в фестивале примут известные владимирские барды и исполнители песен под гитару.

В программе игры, викторины и мастер-классы. Начало в 18.30, корпус на проспекте Строителей, 23.