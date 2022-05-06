День Победы во Владимире пройдет с парадом и салютом

Парад, шествие «Бессмертного полка», военная техника, вечерний салют — все это будет во Владимире 9 мая. И не только девятого — программа празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне охватывает три выходных дня. Мероприятия пройдут и в центре города, и в парках, и в жилых микрорайонах.

В едином строю

Администрация города Владимира представила афишу на ближайшие праздничные выходные.

Наталья Литвинова, зам. начальника управления культуры Владимира:

Во всех парках начинаются победные программы. Они будут идти три дня, с 7 по 9 мая. 9 мая также пройдут митинги и концерты на прилегающих территориях.

В этом году мы ничего не ограничиваем. Мы пытаемся вернуться в тот 2019-й год. В те насыщенные концертные программы. Мы хотим подарить нашим жителям и гостям города такой же праздник.

С девяти утра 9 мая на время формирования колонн «Бессмертного полка» на Садовой площади начнется концертная программа.

Будут выступать артисты областной филармонии. Откроется полевая кухня.

Далее во время продвижения в коробках будут концерты.

Традиционно по всей улице шествия полка будет звучать колокольчик, диктор из громкоговорителей будет рассказывать историю нашего полка и, в целом, о движении.

По подсчетам мэрии, 25 тысяч человек будут участвовать в акции «Бессмертный полк»

Как и раньше, участие в акции «Бессмертный полк» не предполагает никакой предварительной регистрации и единых правил. Все, кто хотят прошагать единым строем, может приходить к девяти утра на Садовую площадь. Транспаранты и фотографии с родными и близкими, воевавшими в 1941-1945 годах, могут быть любыми.

Кирилл Ковалев, координатор движения «Бессмертный полк» во Владимире:

Первый ряд пойдет с растяжкой «Бессмертного полка».

Далее пройдут с портретами 24 героев Советского Союза — уроженцев Владимира. Это давно сложившаяся традиция.

Далее пойдут все, кто желает. Никакого ранжирования.

Митинг и концерт

После завершения шествия все участники выстроятся вокруг площади Победы. Состоится короткий митинг и церемония возложения цветов. В программе мэрии официально нет парада военной техники, но она, тем не менее, будет, заверил зам. главы города Владимир Гарев.

Он также пояснил, что ради репетиции этого действа пришлось дважды перекрывать проспект Ленина. До расформирования танковой части военные репетировали на плацу, но теперь это невозможно.

А вот традиционной выставки военной техники владимирцы на сей раз не увидят. Под нее нет свободного места, пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович. Людей много, участникам «Бессмертного полка» и так негде будет стоять — тут уж не до боевых машин.

Но привычное выставочное место — парковочную площадку у кинотеатра «КиноМакс-Буревестник» — отдадут под торговлю. Там будет гастродвор. По словам Натальи Литвиновой, многие владельцы предприятий общепита захотели выставить павильоны и прилавки на День Победы.

С 12 дня до 10 вечера в режиме нон-стоп в сквере перед зданием областного суда развернется концерт. Будут выступать взрослые и дети из многих учреждений культуры. Праздник завершится салютом. Он продлится 6-8 минут, в нем будет порядка 1500 залпов.