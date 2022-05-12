Члены аукционной комиссии муниципального автономного учреждения г. Владимира «Городской центр здоровья» привлечены к административной ответственности

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дела об административных правонарушениях, возбужденных в отношении должностных лиц — членов аукционной комиссии МАУ г.Владимира «Городской центр здоровья», по части 10 статьи 7.32.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Членами аукционной комиссии была отклонена заявка физического лица на участие аукционе на право заключения договора аренды нежилого помещения в нарушение порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденного Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

Рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях, врио руководителя Владимирского УФАС России признала членов аукционной комиссии виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в размере 3 000 рублей с каждого.

«Владимирское УФАС России»