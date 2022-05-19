Число бюджетных мест в ВлГУ увеличат в следующем году

Бюджетных мест во Владимирском госуниверситете станет больше. Правда, не в этом году, а в следующую приемную кампанию. Насколько больше — неизвестно, официально только обозначили тенденцию. В предстоящем учебном году примут 1917 бюджетников. Значит, в сентябре 2023-го их будет около двух тысяч и более.

Востребованные направления

Машиностроение, строительство, педагогика, информационные технологии – эти направления будут в приоритете, отметил проректор по образовательной деятельности ВлГУ Алексей Панфилов. Спрос на эти специалистов сейчас высокий. В них нуждаются предприятия и другие организации.

В 2023 году новые бюджетные места откроют именно по этим направлениям.

— Увеличение мест для региональных вузов — это, безусловно, очень важная и своевременная мера поддержки молодежи. ВлГУ готовит кадры практически для всех отраслей экономики. Обучение мы организуем в тесном сотрудничестве с ведущими предприятиями региона, вместе мы открываем новые образовательные программы. Так, в 2022 году впервые открыт набор на магистерскую программу по химии фармацевтических препаратов, — подчеркнул Алексей Панфилов.

Пока же на грядущую приемную кампанию в ВлГУ создано 1917 бюджетных мест на программах высшего образования.

Приоритет регионам

Число бюджетных мест в вузах будет увеличено по всей стране. Это позволит подготовить больше востребованных специалистов, а значит ускорить процесс импортозамещения. Причём, приоритет будет отдан регионам. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— Всего в 2023-2024 учебном году бесплатное обучение смогут начать свыше 590 000 студентов. Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки — 245 000 мест. На втором месте — педагогические науки. На них выделено более 75 000 мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 000 и 53 000 бюджетных мест соответственно. Упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Для подготовки кадров в цифровой экономике на 2023-2024 учебный год вузам установлено 160 361 бюджетное место. Из них 112 993 — в регионах.

В ближайшем будущем в российских вузах также планируют открыть новые направления подготовки. В области машиностроения это «Цифровые и аддитивные технологии в машиностроении», «Интеллектуальная трибология в машиностроении» и «Лазерные технологии»; в области биологического образования откроется специальность «Фундаментальная и прикладная биология». Также планируют запустить новые специальности по программам ординатуры – «Физическая и реабилитационная медицина» и «Медицинская микробиология».