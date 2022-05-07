Более 80 палов травы произошли во Владимирской области

С начала года во Владимирской области произошло более 80 палов сухой травы на площади почти 60 гектаров. Возбуждено 79 административных расследований. Наибольшее количество палов зафиксировано во Владимире – 18 и в Суздальском районе – 11.

В зоне риска

Ситуацию с природными пожарами обсудили на плановом заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По сравнению с прошлым годом палов стало значительно меньше. За аналогичный период 2021 года произошло 395 возгораний сухостоя.

Количество поджогов сократилось почти в 5 раз.

Лесных пожаров не зафиксировано, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 15.

Тем не менее, весенние палы сухостоя могут стать реальной опасностью для граждан. По сухой траве огонь может быстро перейти на жилые строения. Напомним, что в прошлом году в результате пожара в деревне Першково Гусь-Хрустального района сгорели 11 домов.

Во Владимирской области 403 населённых пункта подвержены угрозе ландшафтных и лесных пожаров.

— На сегодняшний день 19 муниципальных образований области имеют действующие предписания органов государственного пожарного надзора, которыми предписано к устранению 104 нарушения требований пожарной безопасности в 82 населенных пунктах, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее глава региона Александр Авдеев поставил муниципальным образованиям задачу серьёзнее отнестись к пожароопасному сезону и активизировать работу в срочном порядке.

Штрафы нарушителям

Напомним, что с 18 апреля по 18 октября в регионе установили пожароопасный сезон, а с 22 апреля ввели особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС усилили профилактическую работу с населением, рейды ежедневно проходят по садоводческим некоммерческим товариществам.

Жителям Владимирской области напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности в рамках особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. На граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.