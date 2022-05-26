Более 350 тысяч предпринимателей обслуживаются в Волго-Вятском банке Сбербанка

Волго-Вятский банк Сбербанка поздравляет всех предпринимателей с профессиональным праздником. Количество активных клиентов малого и микробизнеса в девяти регионах составляет превышает 350 тыс. субъектов, во Владимирской области эта цифра составляет более 31 тыс. клиентов. Всего с начала 2022 года в Волго-Вятском банке Сбербанка расчетный счет открыли более 24 тыс. субъектов предпринимательства, по Владимиру и области – почти 2 тысячи предприятий малого и микробизнеса.

Волго-Вятский банк Сбербанка в 2021 году выдал малому и микробизнесу выдал почти 24 тыс. кредитов на сумму более 55 млрд рублей. Во Владимире в ушедшем году объемы выдач превысили 4,6 млрд. рублей, в количественном выражении – заключено более 1,8 тыс. договоров. С начала 2022 года по настоящее время по Владимирской области с предприятиями и предпринимателями заключено 600 кредитных договоров на сумму более 1,4 млрд. рублей.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«Одна из наших основных задач — обеспечить финансирование деятельности предпринимателей, обеспечивая надежные и максимально выгодные условия. Поэтому мы постоянно совершенствуем как собственные кредитные программы, так и активно участвуем в госпрограммах льготного кредитования».

По программе льготного кредитования Банка России, запущенной в феврале этого года, по которой получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, к настоящему моменту на территориях Волго-Вятского банка Сбербанка выдано почти 7,4 млрд. рублей, из них доля Владимирской области составляет почти 600 млн. рублей. Эта программа является одной из наиболее популярных у предпринимателей, и Сбербанк уже использовал весь выделенный на банк лимит.

В настоящее время для действуют еще несколько государственных программ, в том числе:

— программа «МЭР», которая реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ. Она направлена на кредитование ключевых отраслей, таких как обрабатывающая промышленность, транспорт, торговля, сельское хозяйство и переработка, под субсидируемую процентную ставку 13,5 – 16% годовых. Кредитование возможно на срок до 1 года на пополнение оборотных средств и до 10 лет — на инвестиционные цели. По данной программе Волго-Вятским банком Сбербанка в 2022 году выдано более 1 млрд. рублей, во Владимирской области – порядка 60 млн. рублей.

— ПСК — программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Цель кредитования – инвестиционные цели – капитальные вложения и/или приобретение основных средств и т.д. Кредитование возможно на срок до 10 лет, максимальный срок льготного кредитования – 3 года. Процентная ставка от 13,5 до 15% годовых. В текущем году Волго-Вятским банком Сбербанка выдано более 470 млн. рублей, по Владимирской области – эта цифра составляет более 6 млн. рублей.

— МСХ — совместная программа с Министерством сельского хозяйства РФ. Программа предусматривает кредитование сельхозпроизводителей и предприятий переработки сельскохозяйственной продукции на инвестиционные и оборотные цели под субсидируемую ставку до 5% годовых. Объем поддержки по Волго-Вятскому банку Сбербанка составил – более 1,2 млрд. рублей, во Владимирской области – более 8 млн. рублей.

Напомним, что ко Дню российского предпринимательства Сбер вместе с партнёрами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса, которые уже высоко оценили представители бизнес-сообщества.

ПАО Сбербанк