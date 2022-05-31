Более 11 тысяч жителей Гусь-Хрустального района Владимирской области получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома»

В мае более 11 тысяч жителей Владимирской области получили доступ к цифровым сервисам «Ростелекома». Для этого в 31 населенном пункте Гусь-Хрустального района специалисты компании проложили свыше 80 километров оптического кабеля. Подключение абонентов осуществляется по технологии GPON (Gigabit passive optical network, «оптика в дом»), обеспечивающей высокую скорость передачи данных .

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Гусь-Хрустальный район Владимирской области — один из самых густонаселенных. Новая телеком-инфраструктура позволит жителям еще 3,5 тысяч домохозяйств пользоваться скоростным интернетом, смотреть фильмы на цифровой платформе Wink, подключать ресурсоемкие услуги. Онлайн-сервисы будут работать стабильно, даже если все домочадцы одновременно войдут в Сеть и начнут удаленно работать, дистанционно учиться, совершать видеозвонки или смотреть фильмы. Холодная и сырая весна внесла коррективы в наши планы, и еще три крупных населенных пункта Гусь-Хрустального района будут подключены летом, когда грунт просохнет».

Аркадий Фролов, абонент «Ростелекома» в Гусь-Хрустальном районе:

«У нас в семье дочь – выпускница, а сын – девятиклассник. Оба готовятся к экзаменам и приобрели абонементы дистанционных онлайн-курсов. Для обучения нужен хороший, быстрый интернет. С приходом “Ростелекома” появилась возможность обеспечить детям эту дополнительную помощь в подготовке. Больше ничего не зависает. Здорово, что цивилизация пришла и к нам в глубинку!»

В зависимости от своих потребностей абоненты «Ростелекома» могут подключить как одну услугу, так и целый пакет. Например, интернет на скорости до 300 Мбит/с и видеоплатформу Wink. Кроме того, жителям Гусь-Хрустального района доступна услуга внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

«Видеонаблюдение» позволит быть спокойным за сохранность имущества. Пользователь сможет зайти в приложение с компьютера или смартфона в любой точке мира, где есть доступ в интернет и проверить, всё ли в порядке дома.

Получить подробную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» и оставить заявку на его подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 301 38 20.

ПАО «Ростелеком»