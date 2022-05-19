Благоустройство сквера у ДДюТ во Владимире завершится к 1 июня

Во Владимире завершается второй этап благоустройства сквера у Дворца детского и юношеского (ДДюТ) творчества на улице Мира. Этой весной там выровняли места под газоны и клумбы, завезли свежий грунт. Сейчас обустраивают детский городок. К 1 июня все работы завершатся, заверяют в мэрии.

Для детей всех возрастов

На четырех игровых зонах общей площадью 800 квадратных метрах сейчас монтируют тематические игровые комплексы для детей разных возрастов, канатные и сетчатые конструкции, качели, комплексы для спортивных тренировок. Площадки оборудуют травмобезопасным прорезиненным покрытием. По периметру установят скамейки и урны.

Ранее в мэрии уточняли, что благоустроительные работы организованы с учетом пожеланий владимирцев, которые живут в микрорайоне по соседству или водят своих детей в дворцовые кружки и секции.

Все работы должны завершиться к 1 июня.

Благоустройство в два этапа

Площадка у ДДюТ была обустроена в 1985 году и давно нуждалась в реновации. Прошлой осенью, на первом этапе благоустройства, здесь провели демонтаж пришедших в негодность тротуарных плит, обустроили новые прогулочные аллеи, уличное освещение и площадки для игрового городка.

Благоустройство финансируется из городского бюджета с привлечением внебюджетных средств.

В мэрии также подчеркивают, что с самого начала работы ведутся с учетом сохранения озеленения. Вырубить пришлось только три старых дерева, представлявших опасность для посетителей площадки. Четыре молодых рябины пересадили в новое место. Сохранность зеленых насаждений остается под контролем управления по охране окружающей среды.