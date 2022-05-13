Благодаря инвестициям Сбера в строительство 11 тысяч семей Владимирской области улучшили свои жилищные условия с начала прошлого года

По итогам 2021 года Сбер проинвестировал во Владимирской области возведение 179 тысяч квадратных метров жилья в рамках 24 договоров с девелоперами на сумму более 4 млрд рублей. Кроме того, уже в 1 квартале 2022 года специалисты Владимирского отделения Сбербанка профинансировали строительство 87 тысяч квадратных метров жилья на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Строительство – драйвер развития любого региона. Именно стройка помогает поддерживать налоговые поступления в региональный бюджет, а также сохранять и расширять рабочие места. Для Сбербанка крайне важно дать все необходимые для комфортного приобретения и строительства жилья инструменты как девелоперам, так и покупателям недвижимости. Поэтому мы оказываем всю необходимую поддержку сегмента жилой недвижимости, в том числе сохраняя доступные условия на ипотеку».

Благодаря ипотечным кредитам Сбера, в прошлом году 9 тысяч семей Владимирской области смогли улучшить свои жилищные условия, общая сумма выданных средств составила 16,9 млрд рублей. При этом с начала 2022 года при поддержке Сбербанка уже смогли справить новоселье более 2100 семей, банк выдал клиентам 4,5 млрд рублей. Порядка 40% заявок на ипотеку клиенты подали, не выходя из дома благодаря сервису Домклик. Кроме того, оформить ипотеку по сниженной ставке сегодня также можно в рамках индивидуальных предложений, разработанных застройщиками совместно со Сбербанком.

Справочно:

С 1 мая Сбербанк первым снизил ставки по базовым ипотечным программам на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках — теперь они начинаются от 13,4%.

на покупку вторичного жилья и квартир в новостройках — теперь они начинаются С 4 мая по всем невыданным и новым заявкам по программе «Господдержка2020» ставка начинается от 8,7% (при условии страхования жизни и здоровья, электронной регистрации).

(при условии страхования жизни и здоровья, электронной регистрации). Семьи с детьми могут улучшить свои жилищные условия по ставке от 5,7%.

Начат прием заявок на ипотеку для сотрудников IT-компаний, где ставка начинается от 5%.

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ПАО Сбербанк