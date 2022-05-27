Бизнес-турне по владимирским предприятиям

В День российского предпринимательства представители общественности познакомились с растущими в кризис компаниями Владимира.

Участники встречи – клиенты Сбербанка, которые успешно развивают свой бизнес и готовы делиться лучшими практиками с начинающими предпринимателями, стартаперами и теми, кто ищет новые ниши и направления в бизнесе.

Первая точка маршрута – успешный бизнес-проект предпринимателя Дмитрия Рябинина. Дмитрий рассказывает бизнесменам как из компании по производству спортивной одежды проект вырос в масштабах и вышел на новые производственные мощности. Швейное производство спортивной и повседневной одежды «VaxterFive» уже 7 лет выпускает качественную и доступную одежду. Сейчас ее можно заказать как на сайте компании, так и на популярных маркетплейсах.

Дмитрий Рябинин:

«Команды, федерации, а также ритейлеры. Это те люди, которые заказывают продукцию на нашем производстве и затем продают ее на маркетплейсах. Благодаря Сберу мне удалось расширить свой бизнес – найти новое помещение большей площадью, нанять еще больше сотрудников. Всё это, безусловно, помогает увеличить производственную мощность, и соответственно прибыль».

Далее предприниматели отправились на экскурсию в бизнес-центр «Фабрика». Когда-то в этом здании находился свечной завод, потом знаменитая фабрика музыкальных инструментов. Благодаря собственникам здание сохранило свою самобытность и дух времени, и теперь здесь современный лофт, который объединил творческих представителей бизнеса. Собственник здания, генеральный директор компании «Флора центр» Дмитрий Рабоволик, показал предпринимателям интересные уголки бизнес-центра, рассказал об особенностях арендного бизнеса, а также поделился планами по развитию.

Дмитрий Рабоволик:

«Конечно сегодня без кредитования невозможно обойтись, именно Сбер помог в развитии бизнеса. Наша «фабрика» растет и преображается. Совсем скоро мы здесь откроем новый проект, который станет центром притяжения для современной молодежи и творческих людей».

Итоги общественного тура представители бизнес-сообщества Владимирской области подвели в гастромаркете «Рынок на Студеной». Здесь уже в формате бизнес-ланча предприниматели смогли пообщаться и рассказать друг другу о новых идеях.

Так, Андрей Абрамов, генеральный директор ООО «Драфт Крафт», рассказал об импортозамещении на примере своего бизнеса.

Андрей Абрамов:

«Сегодня остро стоит вопрос об импортозамещении: если раньше доля импорта в нашем ассортименте составляла 80%, то сейчас снизилась до 20%. Поэтому основная задача сейчас – подобрать качественный отечественный продукт взамен импортного, а это новый стимул для развития бизнеса, где Сбер конечно же оказывает поддержку. Сегодняшнее мероприятие было очень полезным, я познакомился с новыми предпринимателями, услышал их опыт, который можно попробовать применить и в своем бизнес-процессе, и даже нашел новых партнеров».

А в заключении встречи предпринимателей ждал вовсе не десерт, а мидии. Денис Найденов, владелец гастромаркета «Рынок на Студёной», презентовал гостям мидии от своего нового проекта «Middle». Это новый вид гастро-культуры. Ресторан «Middle», специализируется на мидиях, доставленных с острова Чилоэ. Как выяснилось, мидии – это просто, вкусно, полезно. А еще выгодно, ведь это новая бизнес-модель для нашего города.

Денис Найденов:

«Объединение идей, умов, — это отличная идея встречи, ведь в общении всегда рождается что-то интересное, новое. Поэтому мне кажется, это очень правильное решение Сбера в объединении лучших предпринимательских проектов».

Мероприятие подытожил Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко:

«Я поздравляю предпринимателей Владимирской области с профессиональным праздником. Для Сбера всегда является важным выстраивание работы со всеми бизнес-партнерами, помощь в развитии в виде персонализированных решений. Именно поэтому на сегодняшнем мероприятии мы предложили предпринимателям объединиться и стать еще ближе друг к другу, показали интересные производства и необычные бизнес-модели. Мы всегда готовы поддержать малый бизнес, выступая надёжным партнёром. Ведь от успеха каждого нашего клиента складывается не только наш успех как банка, но и успех всей страны в целом».

Объединение идей, умов, то есть, в общении всегда рождается что-то интересное, новое, поэтому мне кажется, это очень правильно и интересно, как раз делиться опытом.

«Удмуртия входит в топ-3 по самому низкому административному давлению на бизнес в России. С точки зрения мер поддержки — у нас одни из самых низких налогов по упрощенной системе налогообложения в России. У нас самые низкие налоги для IT-отрасли. Широкий доступ к льготному финансированию — это и через наш фонд, и через партнерские банки, такие, например, как Сбербанк».

В ходе встречи предприниматели обсудили инструменты расширения бизнеса, пути поиска новых партнеров и разработки новых логистических цепочек. О действующих мерах поддержки бизнеса в Удмуртии рассказала директор Корпорации развития Динара Алпашаева.

Управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк Юрий Бычковский сообщил, что Сбер со своей стороны также готов поддержать предпринимателей:

«Мы активно участвуем программах господдержки: в рамках реализации программы поддержки малого предпринимательства «МЭР» удмуртским предпринимателям выдано 168 млн руб., по программе стимулирования кредитования (ПСК) — 50 млн руб., по совместной программе с Министерством сельского хозяйства РФ — 250 млн. Кроме того, Сбер предлагает бизнесу свои готовые цифровые решения, способные снизить нагрузку на персонал, упростить рутинные процедуры, помочь найти новые рынки сбыта».

Ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, Сбер вместе с партнерами подготовил ряд выгодных предложений для малого бизнеса. Ознакомиться с ними можно по ссылке https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/day_p

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