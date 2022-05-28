«Библионочь» накроет Владимир в 11-й раз

Сегодня, 28 мая, Владимирская область уже в одиннадцатый раз присоединится к всероссийской акции «Библионочь». Библиотеки области приглашают на поэтические чтения и творческие мастер-классы, всевозможные квесты, экскурсии, лекции, музыкальные и познавательные программы, театрализованные действа, встречи с писателями и актёрами. Тема «Библионочи 2022» — традиции.

Куда сходить?

В областной научной библиотеке на улице Дзержинского,3 мероприятия будут проходить с восьми вечера до полуночи. Программа мероприятия продумана так, что каждый пришедший найдёт для себя что-то интересное.

Читателей ждут встреча с историком культуры, музыкантом, художником Игорем Сергеевым (г. Санкт-Петербург). Еще показ документального фильма «Волосы» (18+) (режиссёр Сергей Миляев, 2022 г.), музыкально-литературный перфоманс от актёра академического театра драмы Александра Аладышева, мастер-классы, настольные и ролевые игры.

Меломанов приглашают на выступления известных владимирских музыкантов. Из необычного — робо-сумо, интеллектуальные бои роботов. И, конечно, встречи с мастерами народных художественных промыслов и множество других интересных акций, в которых могут участвовать и взрослые, и дети.

Также будут проводиться экскурсии в хранилище книжных памятников. В завершение акции на площадке перед библиотекой состоится световое шоу «Путь Солнца».

Вход на все мероприятия свободный.

Организаторы «Библионочи» в областной библиотеке для детей и молодёжи подготовили разнообразную программу сразу в двух корпусах: в детском (0+) на улице Мира, 51 и молодежном (16+) на проспекте Строителей, 23.

Мероприятий в рамках акции пройдет много. Так, в молодёжном корпусе в течение вечера все желающие смогут полюбоваться на новые работы скульптора Михаил Блинов, послушать выступление ансамбля редкой русской народной песни «Лучина».

Образцовый театральный коллектив «Прикосновение» из Мурома представит театрализованную музыкально-поэтическую композицию «Сказание о Петре и Февронии Муромских». Затем программу «Рок + классика» исполнит ансамбль духовых инструментов «Арт Плюс» (руководитель Константин Артюх).

Кроме того, с 18.15 до 24.00 будут проходить познавательные творческие часы, книжные выставки, викторины, посвящённые Году культурного наследия народов России.

В корпусе библиотеки на улице Мира, 51 с праздничным концертом «Библионочь-2022» выступит фольклорный ансамбль «Муравушка» и учащиеся эстрадно-джазового отдела Детской школы искусств № 2 имени С. Прокофьева города Владимира.

Самым маленьким посетителям покажут спектакль театра теней «Теремок» по мотивам русской народной сказки.

С 18.00 до 22.00 в детском корпусе будут работать творческие мастерские, проходить мастер-классы, викторины, народные игры.

В областной специальной библиотеке для слепых, расположенной во Владимире на улице Горького, 57, с четырех до шести вечера состоится литературно-музыкальная программа «Народные традиции хранить и умножать» (6+). В ней примут участие юные музыканты детской школы искусств № 3 Владимира. Они исполнят фольклорно-поэтические, вокальные и инструментальные произведения, лирические мелодии и песни, отражающие исконно русский характер.

Мероприятия в рамках «Библионочи» пройдут также на площадках других библиотек региона.