«Безопасное» лето: советы от экспертов Сбера

Считанные дни остаются до лета – самого яркого, веселого и насыщенного сезона в году. Время активного времяпрепровождения – долгих прогулок, утренних пробежек, туристических походов. Особое раздолье, конечно, для детей – они отправляются на каникулы в лагеря, к бабушкам в деревню или просто целыми днями носятся с друзьями во дворе. Чтобы у всех от лета остались только приятные воспоминания, эксперты Сбера дали советы, как позаботиться о себе и своих близких.

Итак, чтобы лето было беззаботным и «безопасным», стоит подумать о страховке. Конечно, никогда не хочется думать о плохом, но все-таки – жизнь непредсказуема, и никто не знает, что может случиться завтра.

Не все порой думают о полезности и важности этого инструмента, с помощью которого можно минимизировать свои риски, а в случае непредвиденной ситуации – восстановить своё здоровье. Тем более — если вы отправляетесь в путешествие или решили активно позаниматься спортом. Ну а для детей, за которыми итак порой сложно уследить, не говоря уже о периоде каникул, когда ребята, превращаются из усердных школьников в озорных непосед, тема страхования особенно актуальна.

Резюмируя, вот минимум 5 фактов от экспертов Сбера почему неплохо иметь страховку «Защита от травм»:

во-первых, при наступлении несчастного случая страховая компания компенсирует расходы;

во-вторых, застраховать можно сразу 6 человек — себя, семью, детей, друзей или кого-то еще;

в-третьих, страховка позволяет застраховаться более чем от 100 видов травм;

в-четвертых, полис действует 24 часа в сутки на территории всего мира. Поэтому можно смело ехать в путешествие;

в-пятых, страховой полис оформить очень легко — без их документов и личного присутствия в мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+). А если есть подписка СберПрайм – страховой полис будет еще и со скидкой. Ну или всегда можно прийти в любой офис Сбера.

Таким образом, страховка помогает сохранить привычный образ жизни для всей семьи и быть уверенным в непредсказуемых ситуациях.

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