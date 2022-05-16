Бесплатное обследование на меланому проведут для жителей Владимирской области

23 мая во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансере состоится ежегодная акция — День диагностики меланомы. Все желающие могут пройти бесплатный медицинский осмотр для исключения злокачественного заболевания кожи.

Как записаться?

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно уже сейчас по телефону бесплатной «горячей линии»: 8 (800) 2000-345, а также пройдя регистрацию на сайте melanomaday.ru. При обращении к врачу пациенту необходимо иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, уточнил облздрав.

Запись продлится до 20 мая включительно.

Ежегодно во Владимирской области в среднем у ста человек выявляют заболевание меланомой. У женщин это заболевание обнаруживают в два раза чаще, чем у мужчин. Поэтому очень важно своевременное медицинское обследование.

Группы риска

В группе риска оказывается тот, кто перенес сильный солнечный ожог в детстве, кто посещал солярий хотя бы раз, любители позагорать до черноты и те, у кого среди близких родственников есть диагностированная меланома.

Справка. Меланома — это тип рака кожи, который развивается в клетках, называемых меланоцитами, они отвечают за выработку пигмента (меланина), придающего цвет коже. Причина этого типа рака точно не известна, но воздействие ультрафиолетовых лучей значительно увеличивает риск. На меланому приходится небольшой процент от всех случаев рака кожи, но это самый смертоносный из всех видов злокачественных новообразований кожи.

Европейская академия дерматологии и венерологии (EADV) проводит День диагностики меланомы (Melanoma Day) с 1999 года. Областной кожно-венерологический диспансер участвует в Дне диагностики меланомы с 2012 года.