Автобусы и троллейбусы изменят маршруты из-за школьных праздников

Сегодня и завтра маршруты общественного транспорта во Владимире временно изменятся. Это связано с проведением Последнего звонка и слета школьников, сообщает мэрия.

Последний звонок

Ранее «Призыв» уже сообщал о перекрытии движения по центральным улицам Владимира 18 и 19 мая.

Напомним, что сегодня с 12 до 14 часов в областном центре закроют проезд по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Автомобилистам предложили пути объезда, а маршруты общественного транспорта скорректировали. Так, автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 поедут по улице Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.

Троллейбусы поедут через проспект Строителей:

№ 1 — ул.Фатьянова — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Горького — ул.Мира — театр «Разгуляй».

№ 2 — движение приостанавливается.

№ 5 — ул.Фатьянова — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Мира — ул.Усти на Лабе — Вокзал.

№ 7 — пр-кт Ленина — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Мира — ВЭМЗ.

№ 8 — Рябинка — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Горького — ул.Мира — театр «Разгуляй».

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.

Слет школьников

Завтра, 19 мая, на время проведения шествия участников слета Российского движения школьников «Будь в движении» с 12.30 до 14.00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Офицерской до улицы Д. Левитана.

Автобусы поедут так:

— №№ 1С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28 на участке от площади Победы до улицы Дворянской направят в объезд по улицам Чайковского, пр-кт Строителей, Мира, Октябрьский пр-кт, Дзержинского;

— №№ 9С, 33С на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта поедут в объезд по улицам Чайковского, пр-кт Строителей, Мира;

— № 32 будут следовать от т/к «Тандем» до улицы Чайковского,

— № 6С поедет от Центрального рынка до Садовой площади,

— № 5 будет следовать по улицам 9 Января — Красноармейская — пр-кт Строителей — Горького — Октябрьский пр-кт — Дзержинского — Дворянская — Б.Московская — Гагарина — Батурина — Мира — Горького — пр-кт Строителей — Красноармейская — 9 Января.

Троллейбусы вновь направят через проспект Строителей:

№ 1 — ул.Фатьянова — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Горького — ул.Мира — театр «Разгуляй».

№ 2 — движение приостанавливается.

№ 5 — ул.Фатьянова — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Мира — ул.Усти на Лабе — Вокзал.

№ 7 — пр-кт Ленина — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Мира — ВЭМЗ.

№ 8 — Рябинка — ул.Чайковского — пр-кт Строителей — ул.Горького — ул.Гагарина — Б.Московская — Золотые ворота.

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.